Cepeda llama al centro político a unión tras retiro de comité recolector de firmas de Constituyente

El candidato presidencial Iván Cepeda se pronunció sobre la decisión del Comité Promotor de la Asamblea Nacional Constituyente, que desistió del proyecto que buscaba reformar la Constitución, al considerar que las condiciones políticas exigen concentrar esfuerzos en la construcción de alianzas para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del próximo 21 de junio.

Cepeda celebró la decisión del comité promotor de la Asamblea Nacional Constituyente de suspender la recolección de firmas para impulsar esa iniciativa y sumarse, en cambio, a la construcción de un "Gran Acuerdo Nacional", propuesto por él, que permita materializar las reformas sociales impulsadas por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

"Es el momento de la unión y de la concertación, el momento del encuentro con el centro político, el liberalismo democrático y los sectores reformistas", manifestó.

Comité

"Hemos decidido detener el proceso de recolección de firmas y retirar el proyecto de convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente", señaló la organización en un comunicado, en el que aseguró que ahora apoyará la construcción de un "Gran Acuerdo Nacional" impulsado por el candidato presidencial de izquierdas Iván Cepeda.



La decisión supone un revés para la iniciativa, respaldada por el presidente Gustavo Petro, quien el pasado 1 de mayo llamó a crear comités en todo el país para recoger al menos 2,5 millones de firmas que permitieran llevar al Congreso una propuesta de convocatoria de una constituyente.

El jefe de Estado respaldó hoy la determinación del comité y sostuvo que la propuesta buscaba incorporar a la Constitución reformas sociales en áreas como salud, pensiones, servicios públicos, minería y educación ante el estancamiento de sus reformas en el Congreso.

"La constituyente no tenía más objetivo que mejorar las condiciones de vida del pueblo colombiano y garantizar de una vez sus derechos fundamentales consignados en la Constitución de 1991", escribió el mandatario en X.

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Petro consideró que la actual división política del país no permite avanzar en la convocatoria de una constituyente y sostuvo que la prioridad debe ser la definición del próximo Gobierno en la segunda vuelta presidencial del 21 de junio, en la que compite el candidato oficialista Iván Cepeda, quien había apoyado inicialmente el proyecto.

En la primera vuelta presidencial del pasado domingo, De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, obtuvo 10.366.143 votos (43,74 %), mientras que Cepeda consiguió 9.703.921 sufragios (40,90 %), según datos consolidados divulgados este jueves por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Ambos se enfrentarán en la segunda vuelta del próximo 21 de junio, en la que los colombianos elegirán al sucesor de Petro para el periodo 2026-2030.