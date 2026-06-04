Comité confirma que dejará de recoger firmas para la Constituyente

El Comité Promotor de la Asamblea Nacional Constituyente, tal como lo había anticipado Blu Radio, confirmó este jueves que dejará de recoger firmas para impulsar la convocatoria de una constituyente en Colombia, una decisión que marca un giro en una de las iniciativas políticas que había generado mayor debate en los últimos meses. El anuncio lo realizó durante una entrevista en Blu Radio por Armando Wouriyu, vocero del comité, quien explicó que el proceso será retirado formalmente ante la Registraduría Nacional del Estado Civil.

La determinación se produce en un contexto de reconfiguración política tras los recientes resultados electorales y en medio de las discusiones sobre el futuro de las reformas impulsadas por el Gobierno nacional.

Durante la entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, Wouriyu señaló que la organización tomó la decisión luego de realizar una evaluación de la coyuntura política y social del país. Según explicó, el objetivo es concentrar esfuerzos en otros mecanismos de participación y construcción de consensos.

Nosotros hemos tomado la decisión de hacer el retiro del proyecto de ley que radicamos en la Registraduría Nacional para consolidar de una mejor manera y una forma eficaz el proceso de paz en Colombia afirmó el vocero.

Nace la “Alianza por la Vida, la Paz y las Reformas Sociales”

Uno de los principales anuncios realizados por el comité es que la organización continuará activa, aunque bajo una nueva denominación y con objetivos diferentes a los planteados inicialmente. De acuerdo con la información entregada durante la entrevista, el grupo dejará de operar como Comité Promotor de la Asamblea Nacional Constituyente y pasará a llamarse “Comité Promotor de la Alianza por la Vida, la Paz y las Reformas Sociales”.

La iniciativa buscará respaldar procesos de movilización ciudadana y apoyar las reformas sociales que actualmente forman parte del debate nacional. La decisión supone el abandono de la estrategia de recolección de firmas que buscaba convocar una Asamblea Nacional Constituyente, mecanismo que desde su anuncio despertó reacciones encontradas entre distintos sectores políticos, académicos y sociales.

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El comité niega haber recibido órdenes del Gobierno

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista ocurrió cuando Néstor Morales insistió en preguntar si la decisión había sido tomada por instrucción directa del presidente Gustavo Petro o de sectores cercanos al Gobierno. Ante los cuestionamientos, Wouriyu evitó atribuir la medida a una orden presidencial y defendió la autonomía del comité.

“El comité, el equipo impulsor de la recolección de firmas para la Asamblea Nacional Constituyente, en su autonomía, en su soberanía y en el desarrollo de su pensamiento, tomó la decisión de hacer el retiro”, sostuvo.El dirigente también rechazó la idea de que la organización actuara bajo directrices externas.

“Los procesos sociales no son súbditos de nadie”, manifestó durante el intercambio con los periodistas.Aunque fue consultado en repetidas ocasiones sobre posibles conversaciones con el presidente Petro respecto al retiro de la iniciativa, el vocero no confirmó ni negó una instrucción proveniente de la Casa de Nariño.

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El argumento: consolidar la paz y fortalecer la Constitución

Durante la conversación radial, Wouriyu explicó que la decisión está relacionada con la necesidad de fortalecer el llamado pacto nacional y avanzar en el desarrollo de la Constitución vigente.

Según indicó, el país enfrenta desafíos pendientes en materia de derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y políticos, asuntos que, a su juicio, requieren mayores avances institucionales.

“Decidimos apoyar el pacto nacional que es necesario para la consolidación de la estructura de la Constitución Política y de la funcionabilidad del Estado en su adecuación contemporánea”, aseguró.Asimismo, destacó aspectos relacionados con procesos de descentralización y ordenamiento territorial que, según dijo, se han impulsado durante la actual administración.