Roy Barreras anunció su respaldo a Iván Cepeda y pidió abrir la campaña al centro político

La decisión se conoce un día después de una reunión que sostuvo con el presidente de la República, Gustavo Petro, en la Casa de Nariño. El propio Barreras dio cuenta del encuentro a través de sus redes sociales, donde publicó una fotografía junto al mandatario acompañada del mensaje: “Nos reunimos como en los tiempos de la fundación del Pacto, reencontrándonos en la defensa de la Vida”. Aunque en la primera vuelta obtuvo poco más de 14.000 votos, el exaspirante aseguró que buscará contribuir a la consolidación de una mayoría alrededor del candidato del Pacto Histórico.

En un video difundido en su cuenta de X, Barreras justificó su respaldo señalando que están en juego causas que ha defendido durante su trayectoria política. “He defendido y construido las causas progresistas de la verdad, de la vida, de la paz, de los derechos de las víctimas, de las minorías. Están ahora en juego, vamos a salvarlos juntos”, afirmó. Además, destacó que una parte importante del electorado que se identifica con posiciones moderadas será determinante para definir el resultado de la elección. “3 millones de colombianos que votan en el centro, independientes, que no están tranquilos con ninguna de las dos opciones, tienen la clave para decidir ese destino”, dijo.

El exaspirante a la Casa de Nariño hizo referencia a votantes de figuras como Sergio Fajardo, Claudia López, Juan Daniel Oviedo, Carlos Fernando Galán y Aníbal Gaviria. Sin embargo, el respaldo no estuvo exento de advertencias para la propia campaña de Cepeda. Barreras pidió ampliar la coalición y evitar posiciones cerradas o excluyentes.

“La campaña tiene que abrirse a otras ideas. Hace 4 años, en una época igual y en una circunstancia idéntica, ganamos la campaña porque se abrió la campaña a ideas de centro, liberales e independientes. Se ofreció y debe ofrecerse ahora un gobierno de expertos, no un gobierno sectario ni cerrado ni ideologizado”.

