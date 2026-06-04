Reencontrándonos en la defensa de la vida": Roy Barreras tras reunión con Petro

El presidente Gustavo Petro sostuvo este jueves una reunión con el excandidato presidencial y exembajador en el Reino Unido, Roy Barreras. El encuentro se dio tras la primera vuelta de las elecciones presidenciales en la que Barreras obtuvo más de 12.000 votos.

"Hoy, como en los tiempos de la fundación del Pacto, reencontrándonos en la defensa por la vida", señaló Barreras.

Es importante recordar que el presidente Gustavo Petro hizo llamados públicos para que no se votaran las consultas interpartidistas del pasado 8 de marzo y en una de ellas, participó Roy Barreras, ganándole a Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y actual Superintendente Nacional de Salud.

Recordemos que recientemente Juan Daniel Oviedo, ex-fórmula vicepresidencial y figura clave del sector de centro, confirmó en diálogo con Mañanas Blu que tuvo comunicación directa con el presidente Gustavo Petro y con la campaña de Iván Cepeda.



Oviedo dejó claro que, aunque está abierto al diálogo, no tiene intención de realizar un "endoso de votos" automático sin antes obtener respuestas claras sobre el futuro institucional y económico del país.

"Tuve la oportunidad de tener una corta conversación con el presidente Gustavo Petro anoche", dijo Oviedo.