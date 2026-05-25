Roy Barreras y su eventual apoyo a Iván Cepeda: Recap - programa completo 25 de mayo de 2026

Actualizado: 25 de may, 2026
Estos fueron los temas tratados este lunes, 25 de mayo, en Recap Blu:
- Inicio de las votaciones de colombianos en el exterior para la primera vuelta presidencial de 2026, con alta participación en consulados de ciudades como Miami, Barcelona, Londres, Toronto y Buenos Aires.
- Publicación de la convocatoria oficial de la Selección Colombia para el Mundial de Fútbol, con figuras como James Rodríguez, Luis Díaz, Davinson Sánchez y David Ospina.
- Debate sobre las restricciones de campaña en la última semana antes de las elecciones y la polémica por los eventos realizados por la campaña de Iván Cepeda en recintos considerados “cerrados”.
- Reaparición pública de Nicolás Maduro desde su detención en Estados Unidos, con un mensaje de reconciliación y paz para Venezuela en medio de tensiones diplomáticas.
- Presentación de la encíclica Magnifica Humanitas del papa León XIV, centrada en los riesgos de la inteligencia artificial, la desinformación y la necesidad de regulación ética global.
- Entrevista con Roy Barreras, quien confirmó que seguirá en la contienda presidencial, analizó el escenario de segunda vuelta y pidió que sectores progresistas se abran al diálogo con el centro político.