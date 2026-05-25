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Roy Barreras y su eventual apoyo a Iván Cepeda: Recap - programa completo 25 de mayo de 2026

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro
Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de may, 2026

Estos fueron los temas tratados este lunes, 25 de mayo, en Recap Blu:

  1. Inicio de las votaciones de colombianos en el exterior para la primera vuelta presidencial de 2026, con alta participación en consulados de ciudades como Miami, Barcelona, Londres, Toronto y Buenos Aires.
  2. Publicación de la convocatoria oficial de la Selección Colombia para el Mundial de Fútbol, con figuras como James Rodríguez, Luis Díaz, Davinson Sánchez y David Ospina.
  3. Debate sobre las restricciones de campaña en la última semana antes de las elecciones y la polémica por los eventos realizados por la campaña de Iván Cepeda en recintos considerados “cerrados”.
  4. Reaparición pública de Nicolás Maduro desde su detención en Estados Unidos, con un mensaje de reconciliación y paz para Venezuela en medio de tensiones diplomáticas.
  5. Presentación de la encíclica Magnifica Humanitas del papa León XIV, centrada en los riesgos de la inteligencia artificial, la desinformación y la necesidad de regulación ética global.
  6. Entrevista con Roy Barreras, quien confirmó que seguirá en la contienda presidencial, analizó el escenario de segunda vuelta y pidió que sectores progresistas se abran al diálogo con el centro político.

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