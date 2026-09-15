Senado negó moción de censura contra el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán

La plenaria del Senado negó la moción de censura contra el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, promovida por su viaje a Santa Marta pocos días después de la emergencia ocasionada por el terremoto.

La votación, que fue el primer punto del orden del día, terminó con 27 votos por el Sí y 71 por el No, por lo que la moción no prosperó.

De manera simultánea estaba previsto que se desarrollara en la Cámara de Representantes el debate de moción de censura contra el funcionario. Sin embargo, esa corporación no pudo avanzar en el trámite debido a desacuerdos relacionados con el orden del día.

Al producirse primero la votación en la plenaria del Senado, y al ser negada la moción, no procedía continuar con el debate en la otra cámara, de acuerdo con lo establecido en el artículo 135 de la Constitución Política.



Tras conocer el resultado, el ministro Beltrán aseguró que la decisión permite darle continuidad a los planes que adelanta el Gobierno en materia de vivienda, agua potable y reconstrucción.

“Yo creo que gana el país porque hay un plan, hay un trabajo, hay una ruta, y empezar de cero va a complicar el avance y el desarrollo del país. Pero poder continuar un proyecto, una meta, una ruta en torno a la reconstrucción y al desarrollo de la vivienda, del agua potable en el país va a generar un beneficio y una oportunidad de desarrollo”, afirmó.

Publicidad

El ministro también se refirió a los trabajos que se adelantan luego del terremoto y a los retos que, según dijo, enfrentará el país en materia de agua por el fenómeno de El Niño.

“Hoy lo que le puedo decir a los colombianos es tengan la tranquilidad. Llevamos 34 días trabajando arduamente, pero lo que se nos viene es aún más fuerte. Estamos avanzando en materia de reconstrucción del terremoto, pero ahora se nos viene el tema del fenómeno del Niño. En materia de agua para diferentes departamentos demanda un reto enorme”, señaló Beltrán.

También sostuvo que el resultado de la votación representa, a su juicio, un respaldo a la continuidad de los proyectos del Gobierno y cuestionó los señalamientos que motivaron la moción.

Por eso le puedo decir a los colombianos que hoy gana el país, gana el gobierno de Abelardo De La Espriella en torno a la visión y al desarrollo y a la estructura de lo que corresponde, un proyecto serio, pero con responsabilidad en cada uno de los territorios. Pierde la mentira, pierde el señalamiento infundado, pero sobre todo pierde ese deseo de ponerle el palo a la rueda del gobierno para que hoy quede un mensaje claro al país, y es que estamos unidos, es para que Colombia avance y para que la patria Milagros sea una realidad señaló.

Publicidad

Con la decisión de la plenaria del Senado, quedó cerrado el trámite de la moción de censura en el Congreso por estos hechos.