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Blu Radio  / Política  / De La Espriella acepta renuncia de Viviane Morales; Ilva Myriam Hoyos es la nueva MinEducación

De La Espriella acepta renuncia de Viviane Morales; Ilva Myriam Hoyos es la nueva MinEducación

El presidente Abelardo De La Espriella ya firmó el decreto con el cual oficializa la salida de Viviane Morales del gabinete

Exfiscal Viviane Morales tilda de "dictador" a Gustavo Petro por decreto de consulta
Foto suministrada
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 15 de sept, 2026

El presidente Abelardo De La Espriella firmó este 15 de septiembre el decreto con el cual se oficializa la salida de Viviane Morales del Ministerio de Educación.

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Es importante recordar que esta es la primera renuncia que se presenta en el Gobierno De La Espriella. Morales había presentado recientemente su renuncia por razones personales.

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“Aceptación de renuncia. Aceptar, a partir de la fecha, la renuncia presentada por la doctora Viviane Aleyda Morales Hoyos, al empleo denominado Ministro, Código 0005, Grado DO, ubicado en el Despacho del Ministro, de la planta de personal del Ministerio de Educación Nacional”, dice el decreto.

En el mismo documento se oficializa la llegada de Ilva Myriam Hoyos a la cartera de educación. “Nombrar, a partir de la fecha, en el empleó denominado Ministro, Código 0005, Grado DO, ubicado en el Despacho del Ministro, de la planta de personal del Ministerio de Educación Nacional, a la doctora Ilva Myriam Hoyos Castañeda”, señala el decreto.

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