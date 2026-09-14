En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Audio Manel Grau
Presupuesto 2027
Protestas universidades
Sismos en Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Política  / Corte acusa al senador Didier Lobo por presuntas irregularidades en contrato de alimentos

Corte acusa al senador Didier Lobo por presuntas irregularidades en contrato de alimentos

La investigación corresponde a un contrato firmado cuando el ciudadano era alcalde de La Jagua de Ibirico, Cesar, que habría tenido sobrecostos de más de $1.000 millones.

Senador Didier Lobo.
Senador Didier Lobo. Foto @DidierLobo_Ch
Por: Laura Olarte
|
Actualizado: 14 de sept, 2026

La Sala Especial de Instrucción acusó al senador Didier Lobo Chinchilla por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, en una investigación relacionada con un contrato de suministro de alimentos en el municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar, cuando se desempeñó como alcalde de ese municipio.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

El contrato tenía como objetivo entregar alimentos a menores de edad en riesgo de desnutrición y a madres lactantes. De acuerdo con la investigación, en el proceso se habrían presentado sobrecostos superiores a los $1.000 millones de pesos, relacionados con el elevado valor proyectado para los productos alimenticios.

Últimas noticias

presidente Abelardo De La Espriella llegó hasta el municipio de Buga, Valle
Política

Presidente anuncia medidas ante situación fiscal, vandalismo en universidades y límites a bombardeos

De La Espriella y Marco Rubio.
Política

Presidente Abelardo De La Espriella anuncia consulado de Estados Unidos en Barranquilla

Con esta decisión, el expediente contra el senador Didier Lobo Chinchilla pasará ahora a la Sala Especial de Primera Instancia, que será la encargada de continuar con el proceso y determinar lo que corresponda dentro de esta investigación.

El senador inició su carrera política como concejal de La Jagua de Ibirico, municipio del Cesar en el que posteriormente fue alcalde. Posteriormente, fue alcalde en los años 2012-2015.

Pero también hizo parte de la legislatura 2018-2022, en donde integró la Comisión Quinta Constitucional Permanente del Senado de la República, y centró varias de sus intervenciones en asuntos relacionados con los ríos, los ecosistemas, el medio ambiente y los recursos destinados a las zonas de explotación minera y de hidrocarburos.

Relacionados

Senado de la República

Publicidad

Publicidad

Publicidad