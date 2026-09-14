Corte acusa al senador Didier Lobo por presuntas irregularidades en contrato de alimentos

La Sala Especial de Instrucción acusó al senador Didier Lobo Chinchilla por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, en una investigación relacionada con un contrato de suministro de alimentos en el municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar, cuando se desempeñó como alcalde de ese municipio.

El contrato tenía como objetivo entregar alimentos a menores de edad en riesgo de desnutrición y a madres lactantes. De acuerdo con la investigación, en el proceso se habrían presentado sobrecostos superiores a los $1.000 millones de pesos, relacionados con el elevado valor proyectado para los productos alimenticios.

Con esta decisión, el expediente contra el senador Didier Lobo Chinchilla pasará ahora a la Sala Especial de Primera Instancia, que será la encargada de continuar con el proceso y determinar lo que corresponda dentro de esta investigación.

El senador inició su carrera política como concejal de La Jagua de Ibirico, municipio del Cesar en el que posteriormente fue alcalde. Posteriormente, fue alcalde en los años 2012-2015.



Pero también hizo parte de la legislatura 2018-2022, en donde integró la Comisión Quinta Constitucional Permanente del Senado de la República, y centró varias de sus intervenciones en asuntos relacionados con los ríos, los ecosistemas, el medio ambiente y los recursos destinados a las zonas de explotación minera y de hidrocarburos.