Crisis fiscal y presupuesto de $634 billones desatan polémica por herencia del gobierno Petro

El trámite del Presupuesto General de la Nación para la próxima vigencia ha destapado una profunda fractura política en el Congreso. Mientras el Gobierno Nacional defiende un monto de 634 billones de pesos, voces de la oposición y algunos sectores económicos han calificado la cifra como un ejercicio excesivamente optimista, advirtiendo que el país enfrenta una crisis fiscal agravada por la herencia recibida del gobierno anterior. El debate, que se ha trasladado al seno de las comisiones económicas, gira ahora sobre la viabilidad de financiar esta propuesta sin incurrir en un déficit insostenible.

El senador Christian Garcés, integrante de la Comisión Tercera del Senado, ha sido uno de los defensores de un ajuste presupuestal que priorice la austeridad y la sostenibilidad de las finanzas públicas. Según Garcés, es fundamental abordar el creciente peso del servicio de la deuda, que ha pasado de 100 a 155 billones de pesos, una situación que, a su juicio, es consecuencia de decisiones tomadas en el pasado.

Garcés ha propuesto la alternativa de reperfilar la deuda, una estrategia que, según sostiene, permitiría obtener oxígeno financiero ante la coyuntura actual. El legislador argumenta que se debe buscar el respaldo de organismos internacionales para transformar deuda en inversión, especialmente ante las necesidades apremiantes del país. El senador enfatizó que esta medida no implica un impago, sino una gestión responsable de los recursos.

"Yo no voy a dejar tirados a los damnificados del terremoto. Es lo que siempre se ha hecho, lo que pasa es que este gobierno puso todo el servicio a la deuda en el presupuesto, no como otros que dejaban de poner algunos de esos compromisos y lo que hacían era renegociarlos, reperfilarlos, y entonces así conseguían oxígeno", señaló Garcés.



Propuesta de presupuesto alternativo desde la oposición

Por su parte, el representante a la Cámara por Alianza Verde Santiago Osorio cuestionó la narrativa oficial y propuso un presupuesto alternativo de 596 billones de pesos, 38 billones menos que la cifra planteada por el Ejecutivo. Osorio sostiene que el Gobierno Nacional está presentando un monto irreal que no podrá ser financiado.

"A lo que está jugando hoy el gobierno nacional, y se los quiero explicar técnicamente, es a presentar un presupuesto de mucha plata que no va a poder sostener. Ellos están haciendo un planteamiento de 634. Nosotros hoy vamos a radicar un monto alterno por 596 billones de pesos, 38 billones de pesos menos", afirmó el congresista.

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El representante de la oposición también rechazó que la actual crisis sea atribuible exclusivamente a la administración previa. Para Osorio, culpar al gobierno anterior ignora problemas estructurales de inflexibilidad fiscal que arrastra el Estado desde 1991. Aseguró que durante la gestión de Gustavo Petro se priorizó la inversión social, incluyendo hitos en educación pública y salud, y rechazó las críticas sobre el manejo de los recursos.

El debate también ha puesto sobre la mesa la preocupación del Comité Autónomo de la Regla Fiscal sobre el incremento de la deuda pública. Los expertos advierten que la capacidad de inversión se ve seriamente limitada por las obligaciones financieras del país. En este sentido, el senador Garcés instó a apoyar los esfuerzos de reducción de gastos de funcionamiento, subrayando que, aunque no es un proceso sencillo, es necesario lograr un recorte significativo cercano a los 40 billones de pesos para estabilizar las cuentas.

