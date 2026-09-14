“Ingreso de Policía a universidades no tiene efecto; sí aumentar inteligencia”: rector U. Nacional

La propuesta del presidente Abelardo De la Espriella, dada a conocer recientemente durante una alocución, busca establecer un marco de actuación para que la Policía Nacional intervenga dentro de las universidades cuando existan evidencias de flagrancia, violencia o preparación de actos vandálicos y terroristas. Ante este escenario, el rector de la Universidad Nacional, José Ismael Peña, planteó reparos sobre la eficacia de estas medidas operativas directas dentro de los campus.

Según explicó el directivo en diálogo con Mañanas Blu, los recintos universitarios cuentan con miles de personas a diario y el ingreso de vehículos o tanquetas de la fuerza pública no frena las acciones de los delincuentes, quienes —según indicó— se escudan en la comunidad estudiantil. Como alternativa, Peña propuso enfocar los esfuerzos en labores investigativas coordinadas con los organismos competentes.

Es muy difícil porque tradicionalmente eso no tiene ningún efecto. Estos delincuentes se escudan en algunos estudiantes, en las personas que están mirando, en la manera como los campus están diseñados. Entonces realmente no tiene efecto. Por eso digo, insisto yo en que la solución es inteligencia dijo.

Autonomía universitaria y actuación ante delitos

Durante la entrevista, el debate se centró en los límites entre la autonomía universitaria y la competencia del Estado para restablecer el orden público. El rector de la Universidad Nacional recordó que la autonomía consagrada en la Constitución no exime el cumplimiento de la ley, y detalló cómo se ha procedido en situaciones pasadas donde se han cometido delitos penales al interior de la institución.



“En el caso de septiembre que usted menciona, la policía entró, la vicerrectora Carolina Jiménez los atendió en el edificio de Ciencias Humanas porque hubo un herido, o sea, una persona lastimada. En ese caso, la policía entra sin pedirle permiso a nadie porque hay un crimen.”

Adicionalmente, el académico señaló que se han implementado medidas de control en los accesos de la sede en Bogotá mediante la exigencia de documentos de identificación a los visitantes, con el propósito de mitigar la filtración de personas ajenas a la comunidad académica que participan en disturbios.

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Por su parte, el rector de la Universidad del Valle, Guillermo Murillo Vargas, se sumó a la discusión señalando que los hechos de violencia y los ataques con artefactos explosivos registrados en los alrededores de su institución suelen perpetrarse en vías públicas y zonas externas, y enfatizó que la comunidad universitaria es habitualmente víctima de dichos episodios. Murillo Vargas recalcó la necesidad de realizar investigaciones rigurosas y desvinculó a la dinámica institucional interna de los actos vandálicos ocurridos en el entorno.