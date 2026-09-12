Lotería de Boyacá último sorteo: premio mayor y secos sorteo 12 de septiembre de 2026

La Lotería de Boyacá juega hoy, sábado 12 de septiembre de 2026, y miles de colombianos estarán pendientes de conocer el resultado del sorteo 4641. Como ocurre cada semana, la expectativa se concentra en el número que se llevará el Premio Mayor de $15.000 millones, además de los diferentes premios secos y aproximaciones que hacen parte del plan de premios. El número favorecido con el máximo premio fue el: XXXX, correspondiente a la serie XXX. (en minutos)

La jornada corresponde a uno de los sorteos más esperados de la Lotería de Boyacá, considerada una de las loterías más tradicionales de Colombia. Los jugadores pueden consultar los números ganadores y verificar sus billetes para determinar si resultaron favorecidos en alguna de las categorías de premios.

Resultados de los premios secos de la Lotería de Boyacá

Además del premio principal, los jugadores estarán pendientes de los resultados de los secos de la Lotería de Boyacá. Estas categorías entregan diferentes cantidades de dinero y amplían las posibilidades de obtener un premio durante el sorteo.



Los números correspondientes a los secos se conocerán después de que se realice el sorteo 4641. La información podrá consultarse de acuerdo con el listado oficial publicado por la entidad. La recomendación para los jugadores es no desechar las fracciones que no coincidan con el Premio Mayor antes de revisar el listado completo.

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¿A qué hora juega la Lotería de Boyacá hoy?

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Una de las preguntas más frecuentes de los seguidores es a qué hora juega la Lotería de Boyacá hoy. El sorteo se realiza tradicionalmente durante la noche de los sábados, momento en el que se conocen las combinaciones que participan en las diferentes categorías del plan de premios.

Los jugadores pueden estar atentos a los canales oficiales de la entidad para seguir la información correspondiente al sorteo 4641 y conocer los resultados una vez sean anunciados.

¿Cómo saber si el billete de la Lotería de Boyacá ganó?

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Después de conocer los resultados de la Lotería de Boyacá, los compradores deben revisar cuidadosamente la fracción o billete que adquirieron.

La comprobación debe hacerse teniendo en cuenta el número y la serie, debido a que ambos datos pueden ser determinantes dependiendo de la categoría del premio. También es conveniente verificar las aproximaciones y los premios secos incluidos en el resultado oficial.

Si una fracción aparece como ganadora, el billete debe conservarse en buen estado y el titular deberá consultar los procedimientos establecidos por la entidad para reclamar el premio.

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