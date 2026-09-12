Super Astro Luna, resultado del último sorteo hoy sábado 12 de septiembre de 2026

El Super Astro Luna es un popular juego de chance en Colombia que combina un número de cuatro cifras con uno de los 12 signos del zodiaco. Los jugadores deben revisar ambos datos para comprobar si acertaron su apuesta.

El juego cuenta con diferentes alternativas de participación y permite elegir el número y el signo con los que se desea jugar.

Resultado del Super Astro Luna hoy, 12 de septiembre de 2026

El número ganador del chance Super Astro Luna de este sábado 12 de septiembre de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

Signo ganador: (en minutos)

El resultado puede consultarse pocos minutos después del sorteo a través de los canales autorizados.



¿A qué hora juega Super Astro Luna?

El Super Astro Luna tiene horarios diferentes según el día:



Lunes a viernes: 10:40 p. m.

10:40 p. m. Sábados: 10:42 p. m.

10:42 p. m. Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Para este sábado 12 de septiembre, el sorteo está programado para las 10:42 p. m.

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¿Cómo jugar Super Astro Luna?

Para participar en Super Astro Luna, el jugador debe escoger un número de cuatro cifras, desde 0000 hasta 9999, y seleccionar uno de los 12 signos del zodiaco:



Aries

Tauro

Géminis

Cáncer

Leo

Virgo

Libra

Escorpión

Sagitario

Capricornio

Acuario

Piscis

Para obtener el premio principal, deben coincidir tanto el número seleccionado como el signo ganador del sorteo.

¿Cuáles son las modalidades del Super Astro Luna?

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El Super Astro Luna cuenta con diferentes alternativas para realizar las apuestas. Una de las opciones consiste en jugar un mismo número de cuatro cifras con los diferentes signos del zodiaco.

Entre las posibilidades de participación se encuentra seleccionar el mismo número con los 12 signos, lo que permite cubrir todas las opciones del zodiaco. Cada tiquete permite realizar hasta cuatro apuestas diferentes.

El jugador puede escoger la combinación de número y signo de acuerdo con la modalidad que prefiera.

¿Cuánto cuesta jugar Super Astro Luna?

El valor mínimo por tiquete es de $500, mientras que el monto máximo por apuesta es de $10.000. El jugador puede seleccionar el valor de su apuesta de acuerdo con la modalidad escogida.

¿Cómo consultar el resultado de Super Astro Luna?

Para comprobar una apuesta, se deben comparar las cuatro cifras seleccionadas y el signo registrado en el tiquete con el resultado oficial. Esta revisión permite determinar si hubo coincidencia y, en caso de acertar, continuar con el proceso correspondiente para reclamar el premio.