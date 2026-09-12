En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Sismo
Ataque con drones
Incendios forestales
Glifosato

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Super Astro Luna, resultado del último sorteo hoy sábado 12 de septiembre de 2026

Super Astro Luna, resultado del último sorteo hoy sábado 12 de septiembre de 2026

El chance Super Astro Luna juega todos los días, incluidos domingos y festivos. Consulte aquí el número ganador del sorteo de hoy sábado 12 de septiembre de 2026.

Super Astro Luna
Super Astro Luna
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de sept, 2026

El Super Astro Luna es un popular juego de chance en Colombia que combina un número de cuatro cifras con uno de los 12 signos del zodiaco. Los jugadores deben revisar ambos datos para comprobar si acertaron su apuesta.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

El juego cuenta con diferentes alternativas de participación y permite elegir el número y el signo con los que se desea jugar.

Últimas noticias

Lotería del Cauca (2).jpg
Resultados de las loterías

Lotería del Cauca último sorteo, sábado 12 de septiembre de 2026: número ganador mayor y secos

Lotería de Boyacá
Resultados de las loterías

Lotería de Boyacá último sorteo: premio mayor y secos sorteo 12 de septiembre de 2026

Resultado del Super Astro Luna hoy, 12 de septiembre de 2026

El número ganador del chance Super Astro Luna de este sábado 12 de septiembre de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.

  • Número ganador: (en minutos)
  • Dos últimas cifras: (en minutos)
  • Tres últimas cifras: (en minutos)
  • Signo ganador: (en minutos)

El resultado puede consultarse pocos minutos después del sorteo a través de los canales autorizados.

¿A qué hora juega Super Astro Luna?

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

El Super Astro Luna tiene horarios diferentes según el día:

  • Lunes a viernes: 10:40 p. m.
  • Sábados: 10:42 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Para este sábado 12 de septiembre, el sorteo está programado para las 10:42 p. m.

Publicidad

¿Cómo jugar Super Astro Luna?

Para participar en Super Astro Luna, el jugador debe escoger un número de cuatro cifras, desde 0000 hasta 9999, y seleccionar uno de los 12 signos del zodiaco:

  • Aries
  • Tauro
  • Géminis
  • Cáncer
  • Leo
  • Virgo
  • Libra
  • Escorpión
  • Sagitario
  • Capricornio
  • Acuario
  • Piscis

Para obtener el premio principal, deben coincidir tanto el número seleccionado como el signo ganador del sorteo.

¿Cuáles son las modalidades del Super Astro Luna?

Publicidad

El Super Astro Luna cuenta con diferentes alternativas para realizar las apuestas. Una de las opciones consiste en jugar un mismo número de cuatro cifras con los diferentes signos del zodiaco.

Entre las posibilidades de participación se encuentra seleccionar el mismo número con los 12 signos, lo que permite cubrir todas las opciones del zodiaco. Cada tiquete permite realizar hasta cuatro apuestas diferentes.

El jugador puede escoger la combinación de número y signo de acuerdo con la modalidad que prefiera.

¿Cuánto cuesta jugar Super Astro Luna?

El valor mínimo por tiquete es de $500, mientras que el monto máximo por apuesta es de $10.000. El jugador puede seleccionar el valor de su apuesta de acuerdo con la modalidad escogida.

¿Cómo consultar el resultado de Super Astro Luna?

Para comprobar una apuesta, se deben comparar las cuatro cifras seleccionadas y el signo registrado en el tiquete con el resultado oficial. Esta revisión permite determinar si hubo coincidencia y, en caso de acertar, continuar con el proceso correspondiente para reclamar el premio.

Relacionados

Super Astro Luna

Resultados del chance

Resultados del chance

Publicidad

Publicidad

Publicidad