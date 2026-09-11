Fuerte sismo sacudió el occidente de Colombia: se sintió en el Eje Cafetero

Un sismo de magnitud 4,5 se registró este viernes 11 de septiembre de 2026 en el departamento del Chocó, según el reporte actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC). El evento sísmico ocurrió a las 11:42 de la mañana y tuvo como epicentro al municipio de Istmina. De acuerdo con el boletín emitido por el SGC, el epicentro del sismo en Chocó fue localizado a 27 kilómetros del municipio de Sipí, en el departamento del Chocó. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 41 kilómetros.

Datos del temblor registrado en Chocó

Los principales datos entregados por el SGC son:

Fecha: 11 de septiembre de 2026.

Hora: 11:42 a. m., hora local.

Magnitud: 4,5.

Referencia: Istmina, Chocó, Colombia.

Ubicación del epicentro: 27 kilómetros de Sipí, Chocó.

Profundidad: 41 kilómetros.

Latitud: 4,42°.

Longitud: -76,72°.

El mapa publicado por la entidad ubica el epicentro al occidente de la cordillera de los Andes y dentro del territorio del Chocó. La información corresponde a un boletín actualizado, por lo que algunos de los parámetros técnicos del evento podrían ser ajustados posteriormente a medida que avance el procesamiento de los registros obtenidos por las estaciones sismológicas.



El sismo se sintió en el occidente del país y en el Eje Cafetero

El temblor también fue percibido en zonas del Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y otras áreas del Eje Cafetero, según los testimonios recibidos durante la transmisión de Mañanas Blu

En Cali, varios oyentes reportaron que el movimiento se sintió con fuerza, especialmente en edificaciones altas. Durante la emisión se indicó que, pese a la percepción del temblor, no se habían reportado novedades o daños relacionados con el movimiento telúrico hasta ese momento. En Pereira también se registró una percepción fuerte y de corta duración. El periodista Christian Zuluaga informó durante la emisión que el movimiento fue sentido principalmente en la zona céntrica de la ciudad.

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La situación generó especial atención en esa ciudad debido a que algunas edificaciones del centro permanecen afectadas por el sismo ocurrido el pasado 10 de agosto, que tuvo una magnitud superior y dejó daños en diferentes zonas del suroccidente colombiano.

Además de Pereira, se recibieron reportes desde otros municipios de Risaralda, entre ellos Dosquebradas, La Virginia y Santa Rosa de Cabal. De acuerdo con la información entregada durante la transmisión, el movimiento fue percibido como corto pero fuerte. Sin embargo, hasta ese momento no se registraban daños importantes ni personas afectadas como consecuencia del nuevo sismo.

También hubo reportes de personas que sintieron el movimiento en Palmira, Jamundí, Armenia y Buga, mientras que, en San José del Palmar, Chocó, la percepción habría sido más leve.