Así será el concurso de mérito de la CNSC este fin de semana: son 1.096 vacantes

El domingo la Comisión Nacional del Servicio Civil a aplicará la prueba a quienes aspiran a una de las 1.096 vacantes para hacer parte del Sistema General de Carrera Administrativa.

Estamos hablando de los aspirantes inscritos al concurso integrado por cinco entidades del orden nacional y una Corporación Autónoma Regional, entre las que están la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte y Corpomojana.

La prueba, que será escrita, se aplicará el próximo domingo 13 de septiembre de 2026 en Cali, Bogotá, Apartadó, Medellín, Cartagena, Valledupar, Montería, Santa Marta, Villavicencio, Pasto, Bucaramanga, Ibagué y Mocoa, garantizando igualdad, publicidad y mérito.

Frente a las zonas afectadas por el terremoto, como la capital del Valle del Cauca, la Comisión hizo junto a autoridades locales una revisión del estado físico de la infraestructura y están dispuestas para el examen.



Justamente hace un mes, la CNSC decidió reprogramar la aplicación de las pruebas para verificar las condiciones de la infraestructura y si era viable el acceso a ellas para llevar a cabo la jornada garantizando la participación de los aspirantes en condiciones.