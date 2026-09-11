Pastor Alfredo Saade contra Juliana Guerrero: "Es una corrupta vulgar"

Luego de haber sido condenada por el delito de fraude procesal en el escándalo de los títulos falsos de la Fundación San José, tras declararse culpable, Juliana Guerrero reapareció en sus redes sociales a través de un video. Guerrero afirmó que "no busca victimizarse, minimizar lo sucedido ni evadir sus responsabilidades ante la justicia".

Asegura que tras su proceso judicial se ha desatado una ola de odio en contra de ella y de su familia, asegurando que ha sido objeto de burlas, cosificación y ridiculización.

Durante su intervención, Guerrero enfatizó de manera contundente que no tuvo que seducir a ningún hombre para alcanzar los logros de su vida.. Asimismo, sostuvo que decidió romper el silencio tras haber resistido múltiples calumnias, manifestando su deseo de que el país conozca su versión expresada por ella misma.

Las duras arremetidas del pastor Alfredo Saade

Por su parte, la respuesta del pastor Alfredo Saade, exjefe de despacho de la Casa de Nariño durante el gobierno de Gustavo Petro, no se hizo esperar y lanzó duras críticas a través de la red social X



Saade desestimó la imagen presentada por Guerrero en las plataformas digitales, señalando que "hoy aparece como un angelito", pero recordando que en las ocasiones en que coincidieron gritaba vulgaridades por teléfono para agilizar sus gestiones. En su mensaje, el pastor aseveró de manera categórica que ella no era una líder juvenil, sino una "corrupta vulgar" que pisoteaba a los demás al recibir poder.

Además de descalificar su comportamiento, Saade hizo un llamado directo para que Guerrero le aclare al país quién la llevó a la Universidad San José y a cuánto asciende el dinero en contratos que se habría robado. El exfuncionario cuestionó duramente la inacción de organismos como la Procuraduría, expresando que jamás investigaron sus contratos ni la indagaron.

Hoy aparece como un angelito, pero yo que la vi dos veces, una donde benedetti y otra en palacio; gritaba vulgaridades e insultaba por teléfono a todo con quien hablaba para agilizar sus fechorías.

No, ella no era una lider juvenil, ella es una corrupta vulgar que pisoteaba… — pastor ALFREDO SAADE (@pastorsaade) September 11, 2026

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Igualmente, reveló que durante su gestión en el palacio presidencial prohibió el libre ingreso de Guerrero para evitar que continuara ultrajando a las personas, asegurando que mientras él estuvo allí ella jamás volvió a entrar. Saade concluyó su pronunciamiento exigiendo respuestas sobre quién protege a la exasesora y por qué razones se le brinda esa protección.

Mientras Guerrero insiste en calificar su actuación como un error y pide que no se le siga crucificando, las decisiones judiciales y los testimonios de exfuncionarios reiteran que se trató de un delito que afectó la transparencia pública.

Escuche aquí la entrevista: