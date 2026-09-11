Juliana Guerrero en video: "No tuve que seducir a ningún hombre para llegar a donde llegué"

Un juez de conocimiento condenó a Juliana Guerrero a tres años de prisión, además de imponerle una inhabilitación y una multa equivalente a 100 salarios mínimos, tras avalar el preacuerdo alcanzado con la Fiscalía General de la Nación por los hechos relacionados con la presentación de títulos académicos falsos.

Guerrero aceptó su responsabilidad por la presentación de documentos que acreditaban los títulos de contadora pública y tecnóloga en gestión contable y tributaria, con los que buscaba acreditar el cumplimiento de los requisitos para optar al cargo de viceministra de las Juventudes del Ministerio de Igualdad y Equidad.

Antes de que la investigación de la Fiscalía avanzara hasta un acuerdo en el que Juliana Guerrero aceptó responsabilidad por la obtención fraudulenta de dos títulos, la joven defendía públicamente sus estudios y explicó en una entrevista con Mañanas Blu cómo, según su versión de entonces, había llegado a graduarse como contadora pública.

Ahora, en las últimas horas, publicó un video a través de su cuenta de Instagram en la que expone su perspectiva frente a las acusaciones, además, habla de acoso mediático que "han afectado su vida personal y familiar".



En el video, Guerrero asegura que varios la difamaron; señalando a diversos sectores y asegurando que se crearon narrativas falsas sobre su moral y actividades sin brindarle el derecho a defenderse.

La joven describe el supuesto deterioro de su salud mental y la humillación pública que la llevó a alejarse de la vida social. Guerrero asegura que reconoce haber cometido errores, pero rechaza ser "víctima de un juicio social permanente" y solicita una segunda oportunidad para sanar.

Publicidad

"Dijeron que yo era que ladrona, cuando no probaron que yo estuviera desviando recursos. En materia judicial no tengo inconveniente en ir a dar la cara"; "Yo no tuve que seducir a ningún hombre para llegar a donde llegué", agregó.

Hay que recordar que en la audiencia, Guerrero pidió perdón públicamente por sus actuaciones y aceptó las consecuencias de sus decisiones. Ahora, con la sentencia, queda establecida su responsabilidad penal, aunque la pena de prisión fue suspendida de manera condicional por decisión del juez.