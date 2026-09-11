En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
James a Nacional
Un mes del terremoto
Juliana Guerrero
Porte de armas

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Juliana Guerrero en video: "No tuve que seducir a ningún hombre para llegar a donde llegué"

Juliana Guerrero en video: "No tuve que seducir a ningún hombre para llegar a donde llegué"

Ahora, en las últimas horas, publicó un video a través de su cuenta de Instagram en la que expone su perspectiva frente a las acusaciones, además, habla de acoso mediático que "han afectado su vida personal y familiar".

Juliana-Guerrero.jpg
Juliana Guerrero
Foto: captura de pantalla
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de sept, 2026

Un juez de conocimiento condenó a Juliana Guerrero a tres años de prisión, además de imponerle una inhabilitación y una multa equivalente a 100 salarios mínimos, tras avalar el preacuerdo alcanzado con la Fiscalía General de la Nación por los hechos relacionados con la presentación de títulos académicos falsos.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Guerrero aceptó su responsabilidad por la presentación de documentos que acreditaban los títulos de contadora pública y tecnóloga en gestión contable y tributaria, con los que buscaba acreditar el cumplimiento de los requisitos para optar al cargo de viceministra de las Juventudes del Ministerio de Igualdad y Equidad.

Últimas noticias

Rafael-Mejía-López.jpg
Nación

Falleció Rafael Mejía López, quien lideró durante 15 años el sector agropecuario desde la SAC

Estacion-Guamalito.jpg
Nación

ELN destruyó estación de Policía de Guamalito tras retiro de uniformados

Antes de que la investigación de la Fiscalía avanzara hasta un acuerdo en el que Juliana Guerrero aceptó responsabilidad por la obtención fraudulenta de dos títulos, la joven defendía públicamente sus estudios y explicó en una entrevista con Mañanas Blu cómo, según su versión de entonces, había llegado a graduarse como contadora pública.

Ahora, en las últimas horas, publicó un video a través de su cuenta de Instagram en la que expone su perspectiva frente a las acusaciones, además, habla de acoso mediático que "han afectado su vida personal y familiar".

En el video, Guerrero asegura que varios la difamaron; señalando a diversos sectores y asegurando que se crearon narrativas falsas sobre su moral y actividades sin brindarle el derecho a defenderse.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

La joven describe el supuesto deterioro de su salud mental y la humillación pública que la llevó a alejarse de la vida social. Guerrero asegura que reconoce haber cometido errores, pero rechaza ser "víctima de un juicio social permanente" y solicita una segunda oportunidad para sanar.

Publicidad

"Dijeron que yo era que ladrona, cuando no probaron que yo estuviera desviando recursos. En materia judicial no tengo inconveniente en ir a dar la cara"; "Yo no tuve que seducir a ningún hombre para llegar a donde llegué", agregó.

Hay que recordar que en la audiencia, Guerrero pidió perdón públicamente por sus actuaciones y aceptó las consecuencias de sus decisiones. Ahora, con la sentencia, queda establecida su responsabilidad penal, aunque la pena de prisión fue suspendida de manera condicional por decisión del juez.

También le puede interesar:

Juliana Guerrero en audiencia en la que la condenaron a tres años
Judicial

Habla abogado de Juliana Guerrero y explica su condena: "No falsificó el título, solo lo usó”

Fiscalía y Juliana Guerrero
Judicial

“Lo logré y saqué con esfuerzo”: así defendía Juliana Guerrero su falso título de contadora en 2025

Fiscalía y Juliana Guerrero
Judicial

Juliana Guerrero, condenada a 3 años por títulos falsos, pero no irá a la cárcel: esta es la razón

Relacionados

Juliana Guerrero

Gustavo Petro

Fiscalía General de la Nación

Publicidad

Publicidad

Publicidad