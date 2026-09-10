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Blu Radio  / Nación  / Habitantes de Guamalito denuncian que ELN se tomó estación de Policía tras retiro de uniformados

Habitantes de Guamalito denuncian que ELN se tomó estación de Policía tras retiro de uniformados

La comunidad está denunciando que, luego del retiro de todos los miembros de la Policía, miembros del ELN se tomó lo que quedaba de la subestación.

Cayó cabecilla del ELN en Arauca.jpg
Cayó cabecilla del ELN en Arauca.
Foto: imagen de archivo, Blu Radio.
Por: Pablo Andrés Santa Arango
|
Actualizado: 10 de sept, 2026

Se complica la situación de orden público en el corregimiento de Guamalito, El Carmen, Norte de Santander. La comunidad está denunciando que, luego del retiro de todos los miembros de la Policía, miembros del ELN se tomó lo que quedaba de la subestación.

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Cabe recordar que el pasado miércoles, 21 uniformados fueron evacuados vía aérea, tras al menos tres ataques consecutivos que dejaron inservible la infraestructura.

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El más reciente fue el pasado viernes con un ataque con un enjambre de drones, el lunes anterior terminaron de atacar la subestación de policía, y el pasado miércoles ya se terminaron de tomar precisamente esta subestación.

Este jueves se reportan nuevos ataques y la presencia de los guerrilleros del ELN, según lo confirmó a Blu Radio el alcalde José Contreras, quien, además, tuvo comunicación con el ministro de Defensa y el Gobierno Nacional para poder recuperar esa subestación de policía.

“El corregimiento de Guamalito, el municipio de El Carmen, fue la subestación de policía afectada el día viernes con drones y con una destrucción por más 80%. De manera reiterada, el día lunes terminaron de atacarla y causaron una destrucción total. Lastimosamente, para el día de hoy, no contamos con policía y aún no ha llegado Ejército al corregimiento de Guamalito. Según información de la misma comunidad, la subestación fue tomada por presuntos integrantes de la organización criminal del ELN a la cual se le atribuyen esos atentados, según la inteligencia y la fuerza pública”, detalló el mandatario.

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Recordemos además que el ataque con enjambre de drones registrado el viernes pasado fue al mismo tiempo donde se presentó también el otro ataque en Ocaña, en Norte de Santander, por lo que las autoridades piden al Gobierno Nacional priorizar la ayuda para la región.

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