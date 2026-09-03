EE. UU. emite alerta por alto riesgo de ataques del ELN con drones en el Cesar

El Gobierno de los Estados Unidos, a través de su Departamento de Estado, emitió una alerta de seguridad debido al "riesgo elevado" de ataques perpetrados por grupos armados ilegales, en particular por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), en el departamento del Cesar.

De acuerdo con el comunicado oficial de la diplomacia estadounidense, durante el año 2026 se ha registrado una serie de atentados ejecutados mediante drones cargados con material explosivo. Estas incursiones han estado dirigidas contra subestaciones de Policía, instalaciones militares y posiciones de las fuerzas de seguridad en dicha zona del país.

El reporte del Departamento de Estado detalló varios de los episodios ocurridos recientemente en la jurisdicción del Cesar:



En julio se registró un ataque contra la subestación de Policía de El Burro, en el municipio de Pailitas, que dejó cinco agentes heridos.

en el municipio de Pailitas, que dejó cinco agentes heridos. En agosto ocurrió una incursión en el sector de Curumaní y San Roque, en la cual murió un agente de la Policía.

en la cual murió un agente de la Policía. A finales de agosto se notificaron nuevos ataques con drones en el sur del departamento, los cuales causaron lesiones a varios soldados.

Subestación de Policía del Burro en Pailitas. Suministrada.

Frente a esta secuencia de hechos, la entidad estadounidense advirtió que las organizaciones armadas ilegales podrían realizar nuevas acciones con poco o ningún aviso previo contra infraestructuras gubernamentales, comisarías y puestos militares.



Restricciones de movilidad y recomendaciones

La alerta contempla que el personal del Gobierno de los Estados Unidos podría tener restricciones para desplazarse a determinadas áreas del Cesar.



A su vez, las autoridades norteamericanas emitieron una serie de recomendaciones para sus ciudadanos en la zona:



Mantenerse alerta a los alrededores y extremar precauciones cerca de instalaciones militares, policiales o edificios gubernamentales.

y extremar precauciones cerca de instalaciones militares, policiales o edificios gubernamentales. Evitar aglomeraciones, no enfrentarse a personas armadas y mantener un perfil bajo.

y mantener un perfil bajo. Seguir la información de medios locales y mantener cargados los dispositivos móviles de emergencia.

El Departamento de Estado recordó que su recomendación de viaje vigente prohíbe el desplazamiento de ciudadanos estadounidenses a departamentos como Arauca, Cauca (salvo Popayán), Valle del Cauca (salvo Cali), Norte de Santander y zonas a menos de 10 kilómetros de la frontera con Venezuela, al tiempo que pide reconsiderar viajes al resto del territorio colombiano.