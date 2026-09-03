“Es un descuartizamiento del partido”: crítica de Ariel Ávila por independencia de la Alianza Verde

El senador del partido Alianza Verde, Ariel Ávila, se pronunció sobre la decisión de su colectividad de declararse en independencia frente al Gobierno de Abelardo De La Espriella, una postura que calificó abiertamente como "un error".

Ávila reveló en Recap Blu que la tendencia progresista y de centroizquierda a la que pertenece ya anticipaba este resultado, debido a su debilitamiento tras perder varios cupos en las elecciones del pasado 8 de marzo.

Según explicó, la Alianza Verde no es un partido exclusivamente parlamentario, sino que está regido por una dirección nacional de casi 60 personas compuestas por líderes regionales.

“Muchos de ellos lo que tienen son cálculos de las elecciones regionales y locales y terminaron votando a la independencia como para intentar no tomar una posición o no aparentar tener una posición o totalmente de gobierno, totalmente de oposición a un año de las elecciones locales”.



El riesgo del "coqueteo" y la falta de coherencia

Para el legislador, este estatuto intermedio abre la puerta para que algunos congresistas terminen "coqueteándole al gobierno" al momento de votar los proyectos de ley.

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Al ser consultado sobre el impacto de esta independencia dividida en el trabajo legislativo, Ávila fue contundente:

“La independencia permite que cada cual haga lo que quiera (...) lo cual es bueno en el sentido que cada cual tiene una relación con su electorado, pero es muy malo porque es imposible tomar una decisión de partido. (...) Me parece es un descuartizamiento del partido”.

Ante este escenario, la corriente progresista liderada por Ávila anunció, mediante un video y un comunicado, que realizarán una "oposición democrática, tranquila".

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En contraste, otros parlamentarios decidirán su voto proyecto por proyecto, una falta de cohesión que, según advirtió el senador, "se va a prestar para muchas malinterpretaciones y falta de coherencia que va a castigar el electorado".

Un viraje inevitable hacia la oposición

Pese a la coyuntura actual, Ávila pronosticó que la Alianza Verde terminará declarándose formalmente en oposición dentro de un año, aprovechando la única oportunidad de cambio de postura que permite el Estatuto de la oposición.

Su argumento radica en que el gobierno de De La Espriella no representa los principios fundamentales de la colectividad.

“Nosotros somos un partido verde, como su nombre lo indica, somos un partido proambiental. Por tanto, relajar los temas mineros, los temas de fraking, pues va en contra de nuestro partido”.

Finalmente, el senador concluyó advirtiendo que la colectividad se encuentra en una profunda transición que transformará por completo su identidad en el corto plazo:

"El Partido Verde, dentro de dos o tres años, no va a ser para nada parecido a lo que es hoy”, finalizó.

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Escuche la entrevista: