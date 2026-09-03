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"He ordenado que se traslade de ser necesario": De La Espriella sobre ‘Kiko Gómez’

En horas de la mañana de este jueves, el INPEC inspeccionó la celda del exgobernador de La Guajira y encontró un celular. El caso está en investigación.

Presidente De La Espriella.
Presidente De La Espriella
Foto: presidencia de la República.
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 3 de sept, 2026

El presidente Abelardo De La Espriella confirmó que en horas de la mañana de este jueves se adelantó una inspección a la celda de Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez, en la cárcel de La Dorada, Caldas.

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“Frente a la persona señalada como autor de las amenazas, a primera hora de la mañana entramos, con el INPEC, a su celda y encontramos un celular. Vamos a hacer la investigación y he ordenado que se traslade de ser necesario”, dijo De La Espriella ante la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia.

BLU Radio, 'Kiko Gomez' / Foto: Noticias Caracol
Blu Radio, 'Kiko Gómez' /
Foto: Noticias Caracol

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El magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, José Joaquín Urbano Martínez, envió una carta al presidente de esa sala, Carlos Roberto Solórzano Garavito, en la que solicitó pedir a la Dirección de Protección de la Policía Nacional un incremento urgente en las medidas de seguridad para los magistrados y sus familias, ante posibles riesgos por la condena dictada contra el exgobernador de La Guajira, Juan Francisco Gómez Cerchar, conocido como 'Kiko' Gómez.

Después de que se conociera esta denuncia, el presidente Abelardo De La Espriella ordenó a la Unidad Nacional de Protección y a la Policía un refuerzo de seguridad para la Corte Suprema y sus magistrados.

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