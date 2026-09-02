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Blu Radio  / Nación  / Renuncia Viviane Morales al Ministerio de Educación y De La Espriella ya nombró su reemplazo

Renuncia Viviane Morales al Ministerio de Educación y De La Espriella ya nombró su reemplazo

La saliente funcionaria renunció mediante una carta enviada al mandatario argumentando una circunstancia familiar imprevista. La decisión se hará efectiva el 7 de septiembre.

Viviane Morales y Abelardo de la Espriella, quien usa una gorra de campaña y la camiseta de la Selección Colombia.
La exsenadora y hoy ministra de Educación Viviane Morales posa junto al abogado Abelardo de la Espriella, quien viste la camiseta de la Selección Colombia y una gorra con la inscripción "Abelardo Presidente".
Foto: Facebook Viviane Morales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de sept, 2026

El presidente Abelardo De La Espriella anunció la designación de Ilva Myriam Hoyos como nueva ministra de Educación Nacional. El nombramiento se produjo tras confirmarse la renuncia irrevocable de Viviane Morales Hoyos, quien estuvo al frente de esa cartera durante tres semanas.

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El anuncio fue realizado por el jefe de Estado a través de su cuenta oficial en la red social X. En su mensaje, el mandatario destacó las cualidades de la nueva ministra designada.

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"Su talante, fortaleza, honradez y firme defensa de los valores la preceden. Estoy seguro de que será una gran ministra y de que servirá a Colombia con entrega, carácter y convicción", afirmó el presidente De La Espriella al darle la bienvenida al gabinete.

Las razones de la renuncia de Viviane Morales

La dimisión de Viviane Morales quedó formalizada mediante una carta fechada el 31 de agosto de 2026 y dirigida al presidente de la República. En la misiva, la saliente funcionaria explicó que su retiro se debe a motivos estrictamente personales y de fuerza mayor.

Viviane Morales, Ministra de Educación designada.
Viviane Morales, Ministra de Educación designada.

"Como tuve ocasión de comentarle personalmente en días pasados, una situación familiar inesperada reclama mi presencia y toda mi atención de manera inmediata", manifestó Morales en el documento oficial.

En el texto, la exministra añadió que dicha circunstancia le impide cumplir con la dedicación que exige el cargo, por lo que presentó su renuncia irrevocable con efecto a partir del próximo 7 de septiembre de 2026. Morales estuvo en la cartera desde el pasado 7 de agosto.

Renuncia de Viviane Morales al Ministerio de Educación
Renuncia de Viviane Morales al Ministerio de Educación
X @ABDELAESPRIELLA

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Respuesta oficial de la Presidencia

Por su parte, el presidente De La Espriella respondió formalmente a la carta el 2 de septiembre de 2026, aceptando la dimisión de la funcionaria. En la comunicación escrita, el mandatario expresó su respaldo a la decisión adoptada por Morales.

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"Acepto tu dimisión. Lo hago con pesar, pero también con el profundo respeto que merece una decisión tomada desde el amor, la responsabilidad y la integridad", sostuvo el jefe de Estado en la carta de respuesta.

De igual manera, el presidente señaló en su mensaje público en X que las puertas del Gobierno permanecerán abiertas para la ministra saliente, mientras que la nueva titular de la cartera, Ilva Myriam Hoyos, asumirá las funciones del Ministerio de Educación Nacional.

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