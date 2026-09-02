Piden utilizar el fast track para aprobar emergencia energética ante riesgo de apagón

El senador Juan Fernando Espinal pidió al gobierno nacional analizar la posibilidad de declarar la emergencia energética de forma inmediata, debido a las falencias de generación que acumula el sistema y las consecuencias que dejará el fenómeno de El niño.

“Si Colombia se apaga no solamente enfrentaremos un fracaso energético, sino un fracaso económico. Tenemos que evitar que el país se apague, como se apagó hace 34 años”, advierte el senador del Centro Democrático, en un mensaje dirigido al presidente Abelardo De La Espriella y a la ministra de Minas y Energía, María Nohemy Arboleda.

“Ha demostrado el compromiso frente al reto de evitar que Colombia se apague”, recordó Espinal al mandatario, por lo que confía en las medidas que se adoptarán.

También pide que se utilice el fast track para todo el proceso inherente a la emergencia, como mecanismo para agilizar licenciamiento ambiental y procesos de consulta previa, para poder aprobar proyectos energéticos que están listos para entrar al sistema.

