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"Malagradecido", "señora, pase la página": así va el rifirrafe entre Polo Polo y Cabal en redes

Hay que decir que la relación entre Miguel Polo Polo y María Fernanda Cabal ha sido principalmente política y de amistad personal, pero actualmente está prácticamente rota.

Polo-Polo-Cabal.jpg
Polo Polo y María Fernanda Cabal
Foto: Captura de pantalla
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de sept, 2026

Un fuerte cruce de mensajes es protagonizado por Polo Polo y la exsenadora María Fernanda Cabal a través de la red social X.

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Todo comenzó por un trino de Orlando Ladeutt, en el que le reclama a Gissella Rueda por haber llamado “desagradecido” y oportunista a Polo Polo por su apoyo a Abelardo De La Espriella. Sin embargo, ahora, ella hace parte de Gobierno al llegar a la Secretaría General del Ministerio de Cultura.

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A @MiguelPoloP lo llamaste “desagradecido”, “oportunista” y “vendido”, insinuando que Abelardo compraba apoyos. Hoy Abelardo es presidente y tú haces parte de su Gobierno. ¿Entonces? ¿También te compró a ti? Bienvenida al club de los “desagradecidos”. @gissellaruedaf”, escribió Laudett.

Mensaje al cual contestó María Fernanda Cabal, con un “MUY malagradecido”.

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Ante el mensaje, Polo Polo no dudo en contestar, lanzando un fuerte mensaje a la exmilitante del Centro Democrático. Polo Polo le contestó directamente: “Señora, avance, pase la página. No sea monotemática: ya pasó un año y sigue con el mismo tema. Al final tuve razón: Abelardo era el único candidato capaz de derrotar a la izquierda, y a usted no le alcanzó ni para competir. Por el cariño que alguna vez le tuve, se lo digo: estas cosas la desdibujan”.

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Hay que decir que la relación entre Miguel Polo Polo y María Fernanda Cabal ha sido principalmente política y de amistad personal, pero actualmente está prácticamente rota.

Fueron muy cercanos cuando Cabal respaldó a Polo Polo en sus primeros pasos políticos y ambos desarrollaron una relación que, según el propio Polo Polo, iba más allá de la política. Él ha dicho que existía amistad, confianza y trato personal.

Cabal considera que lo ayudó políticamente: ella ha sostenido que tuvo un papel importante en que Polo Polo llegara al Congreso y que incluso lo apoyó durante procesos judiciales y los escrutinios electorales.

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El quiebre llegó por las elecciones de 2026: Polo Polo decidió respaldar a Abelardo De La Espriella, mientras Cabal buscaba consolidar su propia candidatura dentro del uribismo. Cabal interpretó esa decisión como una deslealtad.

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