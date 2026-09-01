Miller Soto estrenó vocería del Gobierno con anuncios sobre salud, tránsito y reforma estatal

Con vestimenta formal y en un mensaje directo sobre tres temas puntuales el vocero de la Presidencia de la República, Miller Soto, se refirió a noticias que ya había dado a conocer el presidente Abelardo De La Espriella, pero aportando algunos datos adicionales.

El material fue difundido en las redes sociales, aunque con el formalismo de un mensaje oficial, grabado con un fondo que sería del Palacio San Carlos.

Al inicio, Soto hizo un repaso por la solicitud que hizo el pequeño Lucas Murillo de 7 años, para que se le agilizara su traslado desde Cúcuta a una clínica de alto nivel y poder entrar en lista de transplante por una afección que padece de nacimiento. Recordó la gestión del presidente y las órdenes que impartió para que se brindara la asistencia al niño que el lunes llegó a Bucaramanga para recibir atención médica especializada.

También se refirió al impulso de la reforma de Código Nacional de Tránsito, porque está “desconectado de la realidad de millones de colombianos”, por lo que se trabajará para no convertir las multas y obligaciones de tránsito en un negocio.



Se construirá un nuevo código, basado en cinco aspectos. Multas y costos proporcionales, con la posibilidad de hasta revisar 50 % del valor de las sanciones; revisar los cobros de Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) y el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (Simit), al igual que se simplificarán trámites que puedan digitalizarse.

También reducirán los costos de los cursos y las licencias, las cuales esperan ampliarles el tiempo de vigencia entre 8 y 10 años. Se suma que habrá mayores controles para las instalación y operación de las cámaras de fotomultas, así como también se revisarán las tarifas y periodicidad de la revisión técnico mecánica.

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Otro aspecto en el que se trabaja es la reforma integral del Estado, para evitar duplicidad de funciones, por lo cual se analiza qué entidades deben fortalecerse, fusionarse, rediseñarse o suprimirse.