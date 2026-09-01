¿Se acaban los celulares en colegios de Bogotá? Distrito alista resolución para restringir su uso

La Alcaldía de Bogotá se encuentra ultimando los detalles de una de las medidas de convivencia escolar más comentadas de los últimos años: la restricción del uso de teléfonos celulares en los colegios distritales (públicos) y privados de la capital.

La iniciativa se suma a decisiones similares adoptadas en países como Francia, Australia y México, y busca contrarrestar las distracciones en el aula para mejorar la concentración y el desempeño académico de los estudiantes.

El borrador de resolución, redactado por la Secretaría de Educación de Bogotá y conocido por Blu Radio, plantea limitaciones severas tanto para las horas de clase como para los periodos de recreo.

El núcleo de la medida

Según el documento técnico en preparación, el uso de celulares quedará totalmente restringido en los colegios de la ciudad, con una única excepción regulada: los alumnos de octavo grado en adelante podrán utilizarlos exclusivamente en actividades académicas, siempre bajo la supervisión de los docentes y con restricciones específicas en las aplicaciones permitidas.

La secretaria de Educación de Bogotá, Julia Rubiano de la Cruz, argumentó que la decisión se fundamenta en tres ejes críticos para el desarrollo de los menores:

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La atención como recurso de aprendizaje, el relacionamiento social y la salud mental.

Voces encontradas en la comunidad educativa

La propuesta ha desatado un debate inmediato entre padres y alumnos de la capital. Por un lado, padres como la señora Vanessa, cuya hija cursa sexto grado, respaldan la prohibición absoluta:

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"Es muy bueno que el niño entre al salón y suelte el celular". Su hija coincide en que los dispositivos "nos distraen y lo utilizan de muy mala manera".

Por otro lado, se escuchan posturas que apuestan por la autorregulación.

La señora Iris y su hijo de séptimo grado representan esta contraparte:

"El problema no son en sí los celulares, sino para qué se utilizan", sostienen, argumentando que el conflicto real surge cuando se usan únicamente para jugar en momentos inapropiados.

El borrador de resolución estará disponible para comentarios de la ciudadanía hasta el próximo viernes.

De ser firmado y quedar en firme, otorgará a las instituciones educativas públicas y privadas de Bogotá un plazo máximo de seis meses para su completa implementación.