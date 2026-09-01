Corte avala extradición de ruso capturado en Bogotá y requerido por terrorismo en EE.UU

La Corte Suprema de Justicia le dio luz verde a la extradición hacia Estados Unidos del ciudadano ruso Denis Klimenkov, también conocido como Denis Alimov. La decisión fue adoptada por la Sala de Casación Penal bajo la ponencia del magistrado Gerson Chaverra Castro en la providencia CP223-2026, tras confirmar que el procesado es requerido formalmente por el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York por graves cargos de delincuencia organizada y financiación del terrorismo.

La aprobación del alto tribunal se dio a través de un procedimiento de extradición simplificada o express, luego de que el propio ciudadano ruso y su abogada defensora le solicitaron de manera explícita a la Corte acogerse a esta figura para acelerar su entrega a las autoridades estadounidenses.

Durante el trámite, la Procuraduría General de la Nación constató de forma libre y voluntaria que la renuncia a los pasos ordinarios del proceso se hiciera sin presiones y garantizando todos sus derechos.

La presencia de Denis Klimenkov en suelo colombiano finalizó el 24 de febrero de 2026, cuando agentes de la Policía Nacional lo retuvieron en el aeropuerto internacional El Dorado al registrar una alerta roja de la Interpol. Tres días después, la Fiscalía General de la Nación hizo efectiva su captura preventiva con fines de extradición, siendo trasladado e ingresado de inmediato a la cárcel de alta seguridad La Picota en Bogotá.



Luego de revisar el expediente, la Corte Suprema comprobó que se cumple plenamente con el principio de doble incriminación, exigido por la ley para entregar a una persona a otro país.

La justicia estadounidense acusa al ciudadano ruso de concierto para cometer homicidio, secuestro, provisión de apoyo material a terroristas y financiación del terrorismo. En el código penal colombiano, estas conductas equivalen a los delitos de concierto para delinquir agravado y financiación del terrorismo, los cuales tienen penas que superan holgadamente el mínimo de cuatro años de prisión exigido.

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De igual manera, el alto tribunal descartó cualquier causal que impidiera el trámite. Tras consultar con la DIJIN de la Policía y con la Fiscalía, se determinó que Klimenkov no tiene antecedentes penales ni procesos pendientes en Colombia, lo que garantiza que no se viole la prohibición de juzgar a alguien dos veces por los mismos hechos. Asimismo, los magistrados confirmaron que el expediente no tiene ninguna connotación delictiva de carácter político ni relación con el acuerdo de paz firmado con la antigua guerrilla de las FARC.

Con este concepto favorable emitido por la Corte, la carpeta del caso pasa a manos del Gobierno Nacional para que el Ministerio de Justicia y la Presidencia de la República decidan si firman la resolución ejecutiva que autorice su entrega definitiva a las autoridades de Estados Unidos.

Sin embargo, el alto tribunal impuso condiciones, en medio del panorama, se debe asegurar que el procesado no sufra penas crueles o degradantes, que cuente siempre con un intérprete en su idioma nativo, que le reconozcan el tiempo que ha estado privado de la libertad en Bogotá y que se le informe de la extradición a la Embajada de Rusia.