Un civil muerto y dos policías heridos deja ataque con carro bomba en Los Patios, Norte de Santander

Un coche bomba fue detonado la noche de este lunes frente a la estación de Policía del municipio de Los Patios, en el departamento nororiental de Norte de Santander, dejando un civil muerto, nueve afectados y dos policías heridos

El atentado dejó en llamas la estación policial y provocó el pánico entre los habitantes del sector que quedó sin luz tras el ataque.

#EnDesarrollo Un carro bomba fue detonado la noche de este lunes contra la estación de Policía de Los Patios, Norte de Santander, sobre la principal vía que comunica a Cúcuta con Pamplona y Bucaramanga. La zona quedó sin electricidad ni internet y se reportan vehículos y… pic.twitter.com/uEy8kYcAnc — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 1, 2026

El ataque fue perpetrado pasadas las 11 de la noche y la onda explosiva causó además daños en varios locales comerciales y viviendas ubicadas en la avenida principal de este municipio aledaño a Cúcuta, que es la capital departamental de Norte de Santander y la ciudad que tiene el principal paso fronterizo de Colombia con Venezuela.

Las autoridades ya están analizando lo ocurrido y revisando las cámaras de seguridad de la zona para dar con el paradero de los responsables de este atentado.



Comunicado de la Policía Foto: Policía Nacional

El pasado 31 de julio, al menos ocho policías y otras tres personas resultaron heridos por la explosión de un vehículo bomba cerca del comando de la Policía de Norte de Santander en Cúcuta, que fue seguida de otras detonaciones.

Publicidad

En Norte de Santander, y en especial en la convulsa región del Catatumbo, operan distintos grupos armados ilegales, entre ellos la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el frente 33 de las disidencias de las Farc.