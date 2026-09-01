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Un civil muerto y dos policías heridos deja ataque con carro bomba en Los Patios, Norte de Santander

El atentado dejó en llamas la estación policial y provocó el pánico entre los habitantes del sector, según constató EFE en la zona, que quedó sin luz tras el ataque.

Carro-Bomba-Patios.jpg
Ataque con carro bomba en Los Patios
Foto: captura de pantalla
Por: Patricia González
|
Actualizado: 1 de sept, 2026

Un coche bomba fue detonado la noche de este lunes frente a la estación de Policía del municipio de Los Patios, en el departamento nororiental de Norte de Santander, dejando un civil muerto, nueve afectados y dos policías heridos

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El atentado dejó en llamas la estación policial y provocó el pánico entre los habitantes del sector que quedó sin luz tras el ataque.

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El ataque fue perpetrado pasadas las 11 de la noche y la onda explosiva causó además daños en varios locales comerciales y viviendas ubicadas en la avenida principal de este municipio aledaño a Cúcuta, que es la capital departamental de Norte de Santander y la ciudad que tiene el principal paso fronterizo de Colombia con Venezuela.

Las autoridades ya están analizando lo ocurrido y revisando las cámaras de seguridad de la zona para dar con el paradero de los responsables de este atentado.

Comunicado.jpeg
Comunicado de la Policía
Foto: Policía Nacional

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El pasado 31 de julio, al menos ocho policías y otras tres personas resultaron heridos por la explosión de un vehículo bomba cerca del comando de la Policía de Norte de Santander en Cúcuta, que fue seguida de otras detonaciones.

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En Norte de Santander, y en especial en la convulsa región del Catatumbo, operan distintos grupos armados ilegales, entre ellos la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el frente 33 de las disidencias de las Farc.

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