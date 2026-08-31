“Construcciones bajo norma NSR-10 tuvieron buen comportamiento en el terremoto”: Camacol

Las edificaciones diseñadas y construidas bajo la norma de sismorresistencia NSR-10 registraron un comportamiento adecuado y resistieron el fuerte terremoto que afectó al occidente del país, según dio a conocer el presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), Guillermo Herrera.

De acuerdo con el dirigente gremial, las evaluaciones preliminares realizadas en conjunto con ingenieros del sector indican que las estructuras que colapsaron tras el movimiento telúrico no habrían sido desarrolladas bajo este marco normativo técnico.



El comportamiento de la norma sismorresistente NSR-10

El presidente de Camacol explicó que la Ley 400 y el reglamento técnico NSR-10 establecen lineamientos de diseño dirigidos a mitigar el daño patrimonial y reducir la pérdida de vidas humanas frente a eventos sísmicos de diversas magnitudes.

Lo que hemos visto acá es que la norma de sismorresistencia en Colombia, la NSR-10, nos puede dar parte de tranquilidad de que las edificaciones que se construyeron a la luz de esas disposiciones de diseño tuvieron un comportamiento muy bueno durante el sismo Sostuvo Herrera.

El directivo agregó que se pudo verificar que dos construcciones pertenecientes a empresas afiliadas al gremio que cumplen dichos estándares no sufrieron colapsos estructurales durante la emergencia.



Los tres objetivos de la regulación ante eventos sísmicos

Herrera precisó los niveles de resistencia que exige la reglamentación colombiana a las construcciones según la intensidad del fenómeno natural:



Sismo leve: la estructura debe resistir el movimiento sin presentar ningún tipo de daño.

la estructura debe resistir el movimiento sin presentar ningún tipo de daño. Sismo moderado: la edificación debe resistir y puede registrar daños en elementos no estructurales.

la edificación debe resistir y puede registrar daños en elementos no estructurales. Sismo de gran capacidad destructiva: la estructura debe resistir y puede sufrir daños estructurales y no estructurales, pero bajo ninguna circunstancia colapsar.

"Una edificación debe resistir y puede sufrir daños estructurales y no estructurales, pero no colapsar. Entonces parece ser, y la evidencia que tenemos hasta el momento, es que las edificaciones que colapsaron eran edificaciones que no estaban construidas dentro del régimen NSR-10", detalló el presidente del gremio.

Camacol confirmó que acompañará las investigaciones requeridas por las autoridades locales para determinar con precisión las causas del colapso de las estructuras afectadas.



De igual forma, Herrera señaló que el sector trabaja en la revisión técnica de los resultados del sismo en Cali, proceso que coincide con las labores que adelanta el país desde hace un par de años para actualizar la norma de sismorresistencia nacional.