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Las alertas de Profamilia en zonas afectadas por el terremoto y que no dan espera

Al menos 11 sedes de Profamilia también resultaron afectadas por el terremoto.

Terremoto en Colombia (1).jpg
Terremoto en Colombia //
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 31 de ago, 2026

El terremoto del 10 de agosto dejó una emergencia que continúa afectando a numerosas comunidades, con personas fallecidas, miles de heridos y familias damnificadas. En medio de la atención a necesidades como alimentación, agua, vivienda, atención médica y protección, Profamilia advierte que existe otro frente que no puede quedar relegado: la salud sexual y reproductiva de quienes viven en los territorios afectados.

Las necesidades que persisten durante una emergencia

La organización señala que esta emergencia no detiene situaciones cotidianas ni tratamientos médicos relacionados con la salud sexual y reproductiva. Las niñas y adolescentes necesitan productos para gestionar su menstruación; las personas gestantes requieren controles y atención durante el embarazo; y quienes viven con VIH u otras infecciones de transmisión sexual deben mantener sus tratamientos. De igual manera, se debe garantizar el acceso a métodos anticonceptivos, anticoncepción de emergencia y atención integral para sobrevivientes de violencia sexual.

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Profamilia advierte que las condiciones de una crisis pueden aumentar este tipo de necesidades y generar nuevas afectaciones cuando no existe una respuesta oportuna. Entre los riesgos están los embarazos no deseados, la interrupción de tratamientos, las complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto, el incremento de infecciones de transmisión sexual y problemas asociados con la salud menstrual.

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“Cuando ocurre una emergencia, las prioridades cambian, pero las personas siguen teniendo necesidades de salud que requieren atención”, afirmó Marta Royo, CEO de Profamilia.

Detección del VIH
Detección de VIH
Foto: AFP, referencia

Profamilia enfrenta efectos del terremoto

La organización aseguró que está preparada para contribuir a la atención de las comunidades afectadas mediante sus 46 clínicas, su personal especializado, capacidad instalada y presencia territorial. Sin embargo, también sufrió daños como consecuencia del terremoto: 11 de sus sedes resultaron impactadas.

Desde entonces, ha adelantado acciones para recuperar progresivamente la atención y habilitar temporalmente algunos puntos. Actualmente, cuatro sedes permanecen completamente cerradas: Quibdó, Cali Tequendama, Cali Fertilidad y Dosquebradas, mientras continúan las evaluaciones para garantizar condiciones seguras de servicio.

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