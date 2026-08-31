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Antioquia avanza en reconstrucción tras terremoto: 324 familias ya recibieron materiales

Los beneficiados son del Suroeste del departamento: 186 en Andes, 88 en Hispania y 50 en Ciudad Bolívar.

Entrega de materiales de construcción en Antioquia.
Entrega de materiales de construcción en Antioquia.
Foto: Gobernación de Antioquia.
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 31 de ago, 2026

Antioquia avanza en la reconstrucción tras el terremoto: más de 300 familias recibieron materiales para sus viviendas en Andes, Hispania y Ciudad Bolívar. Las primeras 96 toneladas de materiales de construcción se enviaron también hacia Caramanta y Betania

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Luego del terremoto que afectó fuertemente a subregiones como el Suroeste de Antioquia, la Gobernación indicó que continúa entregando materiales a los municipios priorizados.

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De acuerdo con la empresa de vivienda de Antioquia (VIVA), en la última semana entregaron materiales de construcción para vivienda nueva y mejoramientos a 324 familias afectadas por el terremoto en el Suroeste antioqueño: 186 en Andes, 88 en Hispania y 50 en Ciudad Bolívar.

"Ya con todo el equipo de planeación, con todos los oficiales y con todos los ingenieros para llegar a territorio y empezar a reparar los techos, los pisos, los baños, las paredes que fueron afectadas por este terremoto. Estamos recibiendo los materiales, las varillas, el cemento, los adobes y todo lo que se necesita para mejorar todas estas viviendas y la parte de los y la instituciones educativas", dijeron los alcaldes de los municipios priorizados.

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Vale la pena recordar que el ente departamental ya había iniciado la fase de reconstrucción de las primeras 268 viviendas afectadas por el sismo del 10 de agosto: las primeras 96 toneladas de materiales de construcción fueron enviadas hacia las zonas rurales y urbanas de los municipios de Caramanta, Hispania y Betania en el Suroeste antioqueño.

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De acuerdo con el balance consolidado en medio de la declaratoria de calamidad pública para atender las afectaciones, se reportaron 4.090 viviendas afectadas, 33 de ellas colapsadas; 777 centros educativos; 30 centros hospitalarios con daños; 72 iglesias o centros religiosos afectados; 17 vías o puentes con afectaciones y 162 equipamientos no habitacionales impactados.

Por lo pronto, la Gobernación señaló que la entrega de materiales hace parte del plan integral de reconstrucción departamental, que adelanta con los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo y el Dagran.

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