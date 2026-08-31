Francisco Duque asumió de manera formal como director administrativo (e) de Comfenalco Antioquia

Después de varios días de polémicas por supuestos intereses políticos detrás de Comfenalco Antioquia, en las últimas horas Francisco Javier Duque Ossa asumió como nuevo director administrativo encargado de la Caja de Compensación, en cumplimiento de la circular emitida por el agente interventor de la Caja, Fabio Vicente Mayor Olaya.

Esta noticia se da en medio de la visita que hizo a Comfenalco Antioquia la ministra de Trabajo, Natalia López, que en calidad de superintendente del Subsidio Familiar (e) acompañó a Duque Ossa y a la Junta Directiva en medio de los cambios que se están haciendo.

Según el ministerio de Trabajo, la visita se realizó con, “el propósito de conocer el estado de los procesos y brindar, desde la Superintendencia del Subsidio Familiar, el acompañamiento técnico y jurídico necesario para fortalecer la gestión institucional y avanzar en los retos que tiene Comfenalco Antioquia”.

Hay que mencionar que Duque Ossa llegó a la dirección administrativa con más de 20 años de experiencia en liderazgo de equipos, gestión comercial y desarrollo de estrategias de crecimiento empresarial. Durante los últimos ocho años se desempeñó como gerente de Relacionamiento y Gestión Comercial de Comfenalco Antioquia.



Actualmente, Comfenalco Antioquia cuenta con 883.529 afiliados activos y 23.565 empresas afiliadas, cifra que representa un crecimiento del 5 % en el número de empresas frente al primer semestre de 2025.

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Además, entre los retos está revalidar cifras como las reportadas entre enero y junio de 2026, en donde la Caja entregó más de 97.663 subsidios en especie, incluidos 34.721 kits escolares y 41.655 pares de zapatos escolares, más de 7.000 becas educativas por más de $5.900 millones y entregó 15.908 créditos por $36.680 millones.