Encuentran sin vida a niña de 6 años que llevaba una semana desaparecida en Buriticá, Antioquia

La búsqueda de Michelle Dayana Henao Chavarría, una niña de 6 años que había desaparecido en zona rural de Buriticá, Antioquia, terminó con una trágica noticia. El gobernador Andrés Julián Rendón confirmó que la menor fue encontrada sin vida.

“Antioqueños, con profundo dolor informamos que Michelle Dayana fue encontrada sin vida en zona rural de Buriticá”, informó Rendón a través de su cuenta de X, donde además expresó sus condolencias a los familiares de la menor.

Michelle Dayana había desaparecido el lunes 24 de agosto, alrededor de las 10 de la mañana, en la vereda Alto del Chocho. Desde entonces, las autoridades desplegaron un amplio operativo para tratar de establecer su paradero.

En la búsqueda participaron organismos como la Policía, Bomberos, Cruz Roja y la Gobernación de Antioquia, además de unidades caninas, drones con detectores térmicos y equipos especializados de Infancia y Adolescencia.



La desaparición de la niña había generado especial preocupación debido a sus condiciones particulares. Según la información entregada por sus familiares, Michelle Dayana tenía autismo y epilepsia, no hablaba y requería cuidados especiales.

De acuerdo con los reportes conocidos durante la búsqueda, la menor salió de la vivienda de un familiar y fue captada por una cámara de seguridad mientras se dirigía hacia una zona boscosa de Buriticá. Posteriormente, no volvió a ser localizada.

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La Gobernación de Antioquia había ofrecido una recompensa de 50 millones de pesos para quien entregara información que permitiera encontrar a la niña. Las autoridades también realizaron recorridos casa por casa y activaron controles en terminales y rutas de transporte.

Durante la investigación fueron consideradas diferentes hipótesis, entre ellas una posible participación de terceros. También se conocieron versiones sobre creencias locales relacionadas con la supuesta presencia de “duendes”, aunque las autoridades señalaron que estas versiones debían ser verificadas dentro de la investigación.

La Policía había explicado que Michelle Dayana ya se había perdido anteriormente en la zona, aunque en esas ocasiones había sido localizada en un periodo corto. Esta vez, sin embargo, la búsqueda se extendió durante varios días sin obtener resultados positivos.

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Tras confirmarse el hallazgo sin vida de la menor, el gobernador Andrés Julián Rendón pidió a las autoridades utilizar toda su capacidad para establecer qué ocurrió y determinar si existen responsables.

“Las autoridades deben poner toda su capacidad para esclarecer qué ocurrió y determinar si hay responsables”, manifestó el mandatario departamental, quien reclamó respuestas por la muerte de la niña.

Rendón también envió un mensaje de solidaridad a los familiares de Michelle Dayana, quienes durante los días de búsqueda mantuvieron la esperanza de encontrarla y tenerla nuevamente en casa.

“A su familia, que durante estos días mantuvo la esperanza de encontrarla y tenerla de regreso en casa, toda mi solidaridad y mis condolencias. Dios les dé sosiego”, expresó el gobernador.

Finalmente, el mandatario insistió en la necesidad de esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de Michelle Dayana y establecer responsabilidades, si las autoridades encuentran elementos que permitan hacerlo.

“Por Michelle, por su memoria, estos hechos no pueden quedar sin respuestas”, concluyó Andrés Julián Rendón tras confirmar el trágico desenlace del caso en Buriticá.