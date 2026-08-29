Ofrecen recompensa para encontrar a niña de 6 años desaparecida en Buriticá, Antioquia

La desaparición de Michelle Dayana Henao Chavarría ha causado indignación y consternación en el departamento de Antioquia en donde la búsqueda de la niña de 6 años se ha desplegado por cielo y tierra durante más de seis días.

Por ahora las labores de los organismos de socorro no han dado resultado alguno ni en Buriticá, donde desapareció, ni en los municipios cercanos, situación por la que se han extremado las medidas para encontrar información por mínima que sea.

El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez, manifestó que las labores de búsqueda van a continuar y por eso en las últimas horas se anunció por parte de la administración departamental una recompensa de 50 millones de pesos para quien brinde información que permita ubicar a la menor de edad.

"La recompensa podría ayudarnos con información que nos dé más claridad, que nos permita hallarla, que nos lleve a lograr ubicar su paradero, porque la situación es rara", sostuvo Martínez.



Hay que mencionar que las autoridades en este municipio del Occidente antioqueño han usado hasta 10 drones para buscar vía aérea rastros que puedan entregar información que permita conocer el paradero de Michelle Dayana.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, le envió un mensaje a la madre de la menor e indicó que se están realizando las labores necesarias para poder encontrar a la niña de 6 años que tiene que recibir atención médica especial.

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"Es muy difícil pedirle a una madre que busca desesperadamente a su hija paciencia, sosiego. Uno como padre de familia entiende el dolor y la situación por la que está pasando, pero estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para que ella pueda encontrar rápidamente a su niña y pueda tener tranquilidad", aseguró el mandatario.

A la espera de buenas noticias sobre Michelle Dayana, hay que recordar que si alguien tiene información sobre el paradero de la menor, puede informar al teléfono 3145285733 o a través de las autoridades como la Policía Nacional.