En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Alias Urías Perdomo
Gustavo Andrés Aponte
Presupuesto General
Nepal
Vuelta a España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Racionamiento de agua en Medellín: ¿es posible que se extienda hasta octubre?

Racionamiento de agua en Medellín: ¿es posible que se extienda hasta octubre?

Desde el próximo 31 de agosto iniciará este racionamiento en el nororiente de la capital de Antioquia.

Racionamiento de agua en Medellín iniciará el próximo 31 de agosto
Racionamiento de agua en Medellín iniciará el próximo 31 de agosto
Foto: Unsplash
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de ago, 2026

El racionamiento de agua en Medellín será implementado por Empresas Públicas de Medellín (EPM) como una medida preventiva ante la reducción de los caudales y las condiciones hidrológicas asociadas al fenómeno de El Niño.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Santiago Wilches Yepes, gerente de Acueducto y Alcantarillado de EPM, explicó en entrevista con Recap Blu que la decisión busca proteger los niveles de los embalses y evitar que la situación llegue a un punto crítico.

Horarios de racionamiento

La medida contempla interrupciones nocturnas del servicio en 10 circuitos, con cortes alternados cada día. De acuerdo con Wilches, el esquema está planteado desde las 6:00 de la tarde hasta las 5:00 de la mañana y responde especialmente a la situación del embalse Piedras Blancas, que abastece a los sectores donde se aplicarán inicialmente las suspensiones.

Últimas noticias

Incendios forestales en Medellín.
Antioquia

Bomberos atendieron tres incendios forestales de manera simultánea en Medellín

Médicos en Ruta Maratón Medellín.
Antioquia

'Médicos en Ruta', la iniciativa de salud pionera en Colombia que se estrenará en Maratón Medellín

Una de las principales dudas de los ciudadanos es si el racionamiento podría prolongarse hasta octubre. Según el gerente de EPM, la estrategia está diseñada precisamente para atravesar el mes de septiembre y llegar a octubre, cuando se espera una recuperación de las lluvias, con la posibilidad de normalizar posteriormente el servicio.

"Empiezan otra vez nuevamente las lluvias en octubre, podemos volver a normalizar y ya no hacer estas interrupciones", explicó Wilches.

grifo de agua en casa.jpg
Grifo de agua en casa.
Foto: Alcaldía de Bogotá.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Sin embargo, el comportamiento del clima será determinante. Wilches aseguró que los modelos hidrológicos utilizados por EPM contemplan precipitaciones durante septiembre, octubre y noviembre, aunque podrían ser inferiores a las habituales. Por eso, descartó como escenario probable una ausencia total de lluvias: "La probabilidad de que eso ocurra es cero". En ese sentido, la empresa mantiene un seguimiento permanente de los embalses y afluentes para determinar si las condiciones obligan a modificar las medidas.

Publicidad

Por ahora, EPM no prevé ampliar los cortes durante septiembre, aunque el gerente advirtió que esto dependerá de la evolución de la hidrología.

"Tenemos que empezar a cuidar todos los servicios públicos: energía, acueducto, alcantarillado", concluyó.

Relacionados

Medellín

Alcaldía de Medellín

Racionamiento de agua

Entrevista

Publicidad

Publicidad

Publicidad