Bomberos atendieron tres incendios forestales de manera simultánea en Medellín

Tres incendios forestales son atendidos de manera simultánea por Bomberos en Medellín en Belén, Santa Elena y San Cristóbal. Las autoridades confirmaron que no hay personas lesionadas y que mantienen activo el plan de prevención por la sequía generada por el Fenómeno de El Niño.

Tres incendios forestales simultáneos fueron atendidos en las últimas horas por parte de los organismos de emergencia en Medellín. Las conflagraciones se presentaron en una zona verde de la parte alta de la comuna 16, Belén, en el sector Rodeo Alto; en el corregimiento de Santa Elena, específicamente en Alto de Las Moras; y en el corregimiento San Cristóbal.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó a través de su cuenta en X que no se reportaron personas lesionadas y señaló que los bomberos continúan trabajando en los tres sitios para controlar la situación: "Ya fue controlado el incendio forestal en Santa Elena. Los incendios en San Cristóbal y Rodeo Alto presentan un control del 90 %. Nuestros equipos continúan en sitio hasta lograr la liquidación total de los incendios", confirmó el alcalde.

La atención de estas emergencias se da en medio de la temporada seca y el impacto del fenómeno de El Niño. Ante este panorama, las autoridades activaron un plan de contingencia para prevenir y responder a los incendios forestales.



El Distrito recordó que cerca del 70 % del territorio de Medellín es rural, por lo que se mantiene el monitoreo de zonas boscosas y de ladera desde las ocho estaciones de Bomberos.

autoridades en Medellín atienden a esta hora tres incendios forestales: uno en zona verde de la parte alta de la comuna 16, Belén, sector Rodeo Alto; otro en Santa Elena, Alto de las moras, y en EL corregimiento San Cristóbal. El alcalde confirmó que no se reportan lesionados. pic.twitter.com/zNOq7vxhmU — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) August 28, 2026

Según los pronósticos del SIATA, los días secos predominarán durante lo que queda de agosto y septiembre, por lo que las autoridades pidieron extremar las medidas de prevención, evitar el uso imprudente del fuego (es decir no hacer las denominadas quemas controladas) y no arrojar colillas encendidas a zonas verdes.