'Médicos en Ruta', la iniciativa de salud pionera en Colombia que se estrenará en Maratón Medellín

‘Médicos en Ruta’ será una de las novedades de la Maratón Medellín2026, competencia en la que 15 médicos voluntarios correrán junto a los participantes. La iniciativa busca fortalecer la atención en salud durante el recorrido y tendrá su estreno en Colombia durante esta competencia.

La estrategia hace parte del programa ‘Maratón Medellín Te Cuida’ y estará presente en las pruebas de 10K, 21K y 42K. Los profesionales acompañarán a los corredores durante el recorrido, identificarán situaciones que puedan requerir atención y actuarán como primeros respondientes.

Los médicos estarán identificados con una camiseta y un globo visible a distancia para facilitar su reconocimiento durante la carrera. Su función será detectar señales de alerta y brindar una primera respuesta, sin sustituir al personal médico y de emergencia dispuesto para la competencia.

“La salud de los corredores es una prioridad que empieza mucho antes de la línea de salida”, explicó Sandra Díaz, directora médica de Maratón Medellín. La funcionaria destacó que la estrategia busca combinar prevención, acompañamiento y capacidad de respuesta a lo largo del recorrido.



Sistema de cuidado de la salud en Maratón Medellín

El dispositivo de atención médica de la Maratón Medellín 2026 estará complementado por 11 ambulancias, siete TAB y cuatro TAM. También habrá 10 motos de atención prehospitalaria equipadas con DEA, 10 equipos de avanzada y seis puntos de atención distribuidos en el recorrido.

De acuerdo con la organización, ‘Médicos en Ruta’ no reemplazará la estructura médica de la carrera, sino que permitirá acercarla a los participantes. La particularidad será que los profesionales estarán en movimiento, corriendo junto a los atletas y atentos a las condiciones de quienes estén a su alrededor.

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Recomendaciones para correr la Maratón Medellín

La organización también entregó recomendaciones de salud para los participantes de las diferentes distancias. Entre ellas está conocer los límites personales, administrar el esfuerzo y evitar experimentar durante la competencia con estrategias de alimentación, hidratación o ritmo que no hayan sido probadas previamente.

Para los corredores de 5K, prueba que se realizará el 5 de septiembre y que también reúne a participantes principiantes, el llamado principal es controlar el ritmo. La recomendación es evitar comenzar a una intensidad superior a la capacidad individual.

Las pruebas de 10K, 21K y 42K se disputarán el 6 de septiembre y tendrán exigencias diferentes. En los 10K será importante administrar el ritmo desde los primeros kilómetros, mientras que en los 21K la hidratación y alimentación cobrarán mayor relevancia.

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Para quienes participen en los 42K de la Maratón Medellín, la organización recomienda llegar con una estrategia previamente entrenada de ritmo, hidratación y alimentación. Además, aconseja evitar modificaciones de última hora en los planes preparados durante el entrenamiento.

En todas las distancias, los corredores deberán prestar atención a las señales de su cuerpo. Mareos, debilidad inusual, confusión o una sensación de que el organismo no está respondiendo normalmente son señales para disminuir el esfuerzo y buscar asistencia.

Maratón Medellín tendrá 30.000 corredores

La implementación de ‘Médicos en Ruta’ se da en una edición que tendrá la mayor convocatoria en la historia de la Maratón Medellín. En total, 30.000 corredores de 51 países y 364 municipios colombianos participarán en las diferentes distancias.

La competencia también contará con más de 3.000 atletas internacionales, mientras que el Metro de Medellín será transporte oficial del evento. El sistema comenzará a operar a las 4:00 a. m. del domingo 6 de septiembre para facilitar el desplazamiento hacia las zonas de salida.

Los puntos de partida también tendrán modificaciones para esta edición. El 5K saldrá desde el edificio de EPM, en el sector del Parque de los Pies Descalzos; el 10K partirá desde Parques del Río, y las pruebas de 21K y 42K comenzarán en el Parque de las Luces.

Con estas medidas, la organización busca que la Maratón Medellín 2026 vaya más allá de la competencia deportiva y centre parte de sus esfuerzos en la seguridad y el bienestar de los corredores.