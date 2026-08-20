Maratón Medellín presenta sus camisetas y medallas: también habrá cambios en los recorridos

La Maratón Medellín 2026 presentó este jueves las camisetas y medallas que acompañarán a más de 30.000 corredores durante la edición 32 de la competencia. Las piezas oficiales fueron diseñadas con un concepto inspirado en las montañas del Valle de Aburrá y tendrán una identidad particular para cada distancia.

La carrera se realizará el 5 y 6 de septiembre y reunirá participantes de 51 países y 364 municipios de Colombia. Además, llegarán más de 3.000 corredores internacionales, mientras la competencia mantiene su reconocimiento como clasificatoria para la Boston Marathon y válida para marcas de Nueva York, Berlín y Chicago.

El concepto visual de la Maratón Medellín 2026 tiene como protagonistas las ondas, inspiradas en el perfil de las montañas que rodean el Valle de Aburrá. La organización explica que estas líneas representan el territorio, las zancadas y las pulsaciones de los corredores durante las diferentes pruebas.

Colores camisetas Maratón Medellín 2026

Las nuevas camisetas fueron desarrolladas sobre prendas técnicas de Nike Running y tienen el número 2026 construido a partir de las ondas. La camiseta de 5K será amarilla con ondas moradas; la de 10K, vinotinto con ondas amarillas; la de 21K combinará verdes y magenta, y la de 42K será roja con ondas profundas y tipografía amarilla.



Las prendas también incorporan tecnología Dri-FIT para facilitar la absorción y evaporación del sudor, además de panel posterior de malla, aberturas laterales, una parte trasera ligeramente más larga y detalles reflectantes. La camiseta está elaborada con poliéster 100 % reciclado proveniente de botellas plásticas.

Así son las medallas de la Maratón Medellín 2026

Las medallas de la Maratón Medellín 2026 siguen el mismo concepto gráfico y llevan las ondas en una superficie metálica en relieve. Las piezas de 42K, 21K y 10K comparten una estructura con el nombre de la competencia y la fecha, mientras en el centro aparece la Flor MM junto con la distancia correspondiente.

Medalla 5 K Maratón Medellín. Foto: Maratón Medellín

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La medalla de 42K será dorada, la de 21K tendrá acabado plateado y tonos verdes, y la de 10K será de color cobre rosado con ondas magenta y vinotinto. Además, los primeros 100 corredores que crucen la meta de los 42K recibirán una edición conmemorativa Top 100.

La prueba de 5K tendrá una medalla diferente, con una silueta de gota y doble anillo giratorio, además de la Flor MM como protagonista. Sus tonos azules y verdes reproducirán líneas de contorno inspiradas en el territorio de Medellín, mientras las cintas mantendrán los colores correspondientes a cada distancia.

Novedades en recorridos de Maratón Medellín 2026

Pero las novedades de la Maratón Medellín 2026 no estarán solamente en las camisetas y medallas. La organización también anunció cambios en los puntos de salida de las diferentes distancias, con el objetivo de optimizar la experiencia de los participantes y mejorar la operación logística del evento.

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El recorrido de 5K tendrá su salida desde el edificio de EPM, en el sector del Parque de los Pies Descalzos. Por su parte, las pruebas de 21K y 42K comenzarán en el Parque de las Luces, mientras que los corredores de 10K partirán desde Parques del Río.

Para facilitar el desplazamiento de los participantes, el Metro de Medellín tendrá una operación especial el domingo 6 de septiembre. El sistema iniciará su servicio a las 4:00 de la mañana, permitiendo que miles de corredores puedan llegar con anticipación a las zonas de salida.

La Maratón Medellín también tendrá un importante impacto para la ciudad más allá del deporte. La organización proyecta un movimiento económico superior a US$20 millones, relacionado con sectores como turismo, hotelería, gastronomía, comercio y transporte.

Cabe mencionar, finalmente, que la programación comenzará desde Expo Runners, que se realizará el 4 y 5 de septiembre en Plaza Mayor. La feria contará con 132 marcas nacionales e internacionales, además de la entrega de kits y experiencias relacionadas con deporte, innovación, tecnología y bienestar.