El belga Francis Halzen gana el premio Nobel de Física

El físico belga Francis Halzen ha ganado este martes el premio Nobel de Física por su trabajo sobre partículas subatómicas en el Polo Sur, informó el jurado.

Halzen fue galardonado "por sus contribuciones decisivas al Observatorio de Neutrinos IceCube y al descubrimiento de neutrinos de alta energía de origen astrofísico", añadió.

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The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2026 #NobelPrize in Physics to Francis Halzen “for decisive contributions to the IceCube Neutrino Observatory and the discovery of high-energy neutrinos of astrophysical origin.” pic.twitter.com/UcPBWk0RiK — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2026