En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nobel de Medicina
Minagricultura
Ataque en Aguachica
Elecciones en Brasil
Selección Colombia
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / El belga Francis Halzen gana el premio Nobel de Física

El belga Francis Halzen gana el premio Nobel de Física

Nobel-Fisica.jpg
Nobel Física Francis Halzen
Foto: Nobel
Por: EFE
|
Actualizado: 6 de oct, 2026

El físico belga Francis Halzen ha ganado este martes el premio Nobel de Física por su trabajo sobre partículas subatómicas en el Polo Sur, informó el jurado.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Halzen fue galardonado "por sus contribuciones decisivas al Observatorio de Neutrinos IceCube y al descubrimiento de neutrinos de alta energía de origen astrofísico", añadió.
En desarrollo...

Últimas noticias

España-Protesta-AFP.jpg
Mundo

Disturbios al final de multitudinaria marcha por la vivienda en Barcelona

Montaje con dos primeros planos: a la izquierda, Lula da Silva con sombrero y barba blanca; a la derecha, Flávio Bolsonaro sonriendo
Mundo

Lula y Bolsonaro inician los contactos para ampliar los apoyos de cara a la segunda vuelta

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad