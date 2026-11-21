Una escena común en familia que pudo terminar en tragedia tuvo una inesperada protagonista de cuatro patas. Tereza, una perrita que se encontraba cerca de una piscina en Brasil, reaccionó cuando una niña comenzó a hundirse y permaneció junto a la menor para ayudarla a mantenerse a flote mientras llegaban el rescate.

El episodio ocurrió el 20 de noviembre y quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar. En la grabación se observa a la pequeña ingresar sola al agua y, segundos después, tener dificultades para mantenerse en la superficie. Ante la situación, el animal se acercó rápidamente y se metió a la piscina.

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La intervención de Tereza permitió que la niña permaneciera junto a ella durante los momentos de mayor riesgo, mientras las personas que estaban cerca advertían lo que sucedía y se movilizaban para auxiliarla.

¿Cómo reaccionó la perrita cuando la niña comenzó a hundirse?

Las imágenes muestran que la menor empezó a perder la capacidad de mantenerse a flote poco después de entrar a la piscina. Al percatarse de lo ocurrido, Tereza, de raza labrador retriever nadó hasta donde estaba la pequeña y se mantuvo a su lado.

Durante esos instantes, la niña permaneció cerca del animal, que le ofreció un punto de apoyo en medio de la emergencia. La perrita no se alejó y continuó junto a ella mientras se acercaba la ayuda.

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La rápida reacción de la mascota llamó la atención por la manera en que respondió ante una situación que representaba un peligro para la vida de la menor. El registro permite observar cómo el episodio se desarrolló en cuestión de segundos, desde el ingreso de la niña a la piscina hasta las dificultades que tuvo para mantenerse sobre el agua.

¿Cómo lograron sacar a la niña de la piscina?

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Mientras la perra permanecía en el agua junto a la pequeña, varios adultos que se encontraban en las inmediaciones se dieron cuenta de la emergencia y acudieron para intervenir.

Finalmente, las personas lograron sacar a la niña de la piscina, poniendo fin a los momentos de angustia que quedaron registrados en la cámara de seguridad.