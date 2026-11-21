Boca Juniors volvió a celebrar un título internacional después de una larga espera. El equipo argentino derrotó 0-2 al Atlético Mineiro este sábado en la final de la Copa Sudamericana, disputada en el estadio Metropolitano de Barranquilla, y sumó una nueva conquista de la segunda mitad de la gloria.

La final contó con más de 60.000 aficionados en el Metro, tuvo al club de la Ribera como protagonista desde los primeros minutos. Santiago Ascacibar y Miguel Merentiel fueron los encargados de marcar los goles que sellaron la victoria y dejaron al Galo sin el trofeo continental.

Publicidad

El equipo Minas Gerais volvió a quedarse sin una corona internacional, después de perder las finales de la Copa Libertadores de 2024 frente a Botafogo en el Monumental y de la Sudamericana de 2025 contra Lanús en el Defensores del Chaco en Asunción.

La apertura del marcador llegó al minuto 16. Tomás Aranda ejecutó un remate que Ruan no logró despejar correctamente y Ascacibar aprovechó el rebote para sacar un potente disparo que venció al portero brasileño.



La segunda anotación llegó apenas comenzaba el complemento. En el minuto 48, Villa desbordó por la banda izquierda, superó al ecuatoriano Preciado y envió un pase rastrero que Merentiel convirtió en gol para establecer el 0-2 definitivo.

¿Cómo quedó el ranking de los equipos más campeones de la Copa Sudamericana?

Publicidad

Con esta victoria contundente en el estadio Metropolitano, Boca Juniors alcanzó su tercera Copa Sudamericana. El Xeneize había ganado las ediciones de 2004, cuando derrotó a Bolívar, y 2005, tras superar a Pumas de la UNAM. Ahora, con la conquista en Barranquilla, se convirtió en el único equipo con tres títulos de este torneo.

Detrás de Boca aparecen Liga de Quito, Independiente de Avellaneda, Athletico Paranaense e Independiente del Valle, todos con dos títulos de la competición.

Publicidad

En el grupo de equipos que han conquistado el torneo una vez figuran San Lorenzo de Almagro, primer campeón en 2002 tras vencer a Atlético Nacional; São Paulo, Lanús, River Plate, Cienciano de Perú, Pachuca, Arsenal de Sarandí, Internacional de Porto Alegre, Universidad de Chile, Independiente Santa Fe, Chapecoense, Defensa y Justicia y Racing de Avellaneda.