Llegó el día tan esperado para los hinchas de Atlético Mineiro y Boca Juniors. Este sábado, desde las 5:30 de la tarde, se jugará la final de la Copa Sudamericana en el renovado estadio Metropolitano de Barranquilla. Este partido lo podrá seguir EN VIVO a través de la señal de Blu Radio, totalmente gratis, con todo el equipo deportivo.

Dos históricos del fútbol sudamericano que llegan con objetivos diferentes. Atlético Mineiro buscará revancha después de perder la final de la edición anterior ante Lanús, en una definición por penaltis, mientras que Boca Juniors intentará conquistar su tercer título de la Copa Sudamericana y convertirse en el equipo más ganador de este certamen. La expectativa es alta en Barranquilla, ciudad que recibirá a miles de aficionados de ambos clubes.



VER EN VIVO BOCA VS. MINEIRO

A través del canal de YouTube de Blu Radio podrá vivir y seguir todas las emociones de esta gran final de copa, que sacará a dos colombianos campeones. Ya sea Álvaro Montero y Sebastián Villa con Boca, o Kevin Castaño y Mateo Cassierra con Minerio.

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Así llegaron a la final

El conjunto brasileño, dirigido por el argentino Eduardo Domínguez, consiguió su clasificación después de superar al Montevideo City Torque en las semifinales. Sin embargo, atraviesa un momento complicado, pues acumula siete partidos consecutivos sin conocer la victoria, con cinco derrotas y dos empates. Además, no podrá contar con el mediocampista Alan Franco, quien fue expulsado en el partido de vuelta de las semifinales.

Por su parte, Boca Juniors llega con mejores sensaciones deportivas. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena suma seis victorias consecutivas y viene de superar al Vasco da Gama en las semifinales, luego de remontar la serie con un triunfo 1-3 en Brasil. Entre sus principales figuras están el arquero colombiano Álvaro Montero, el mediocampista Leandro Paredes y los atacantes Sebastián Villa, Alan Velasco y Gonzalo Merentiel.



Final de la Copa Sudamericana entre Mineiro y Boca Juniors es en Barranquilla. X: @Sudamericana

Sin duda, el respaldo de los aficionados del xeneize en Barranquilla también será un factor importante para buscar una nueva consagración internacional. Se ha evidenciado, con los banderazos, que hay más simpatizantes del argentino que del brasilero.



Último título internacional

Boca Juniors levantó la Copa Sudamericana por primera vez en 2004, cuando venció al Bolívar, y repitió el título en 2005 frente a Pumas de la UNAM. Ahora buscará una tercera conquista ante un Atlético Mineiro que quiere dejar atrás la frustración del año pasado. La final se disputará en el estadio Metropolitano de Barranquilla y podrá seguirse EN VIVO, gratis y con todos los detalles de la previa, el desarrollo del partido y las reacciones posteriores a través de Blu Radio.

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Posibles alineaciones: