Barranquilla se convierte en el epicentro del fútbol sudamericano y la Policía Nacional está preparada para acompañar esta cita deportiva internacional, con un dispositivo de seguridad integrado por 2.500 uniformados que velarán por la tranquilidad de los aficionados, las delegaciones deportivas, los turistas y los habitantes de la capital del Atlántico.

La estrategia contempla un despliegue diferencial en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, sus alrededores, corredores viales, zonas de concentración de hinchas y demás escenarios asociados a este encuentro deportivo, mediante acciones de prevención, vigilancia, control y reacción.

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Desde tierra y aire, la Policía Nacional acompañará esta fiesta del fútbol. El dispositivo contará con el helicóptero institucional Halcón, drones de vigilancia aérea y capacidades especializadas de inteligencia policial, investigación criminal y unidades de intervención, que permitirán anticipar riesgos y responder oportunamente ante cualquier eventualidad.

Metropolitano de Barranquilla. Foto: Alcaldía de Barranquilla

La seguridad de la ciudad también juega de local. Paralelamente al desarrollo del encuentro deportivo, la Policía Metropolitana de Barranquilla mantendrá y fortalecerá sus servicios de vigilancia en sectores residenciales, turísticos y comerciales, establecimientos abiertos al público y principales corredores de movilidad de la ciudad y su área metropolitana.



Este despliegue estará articulado con los planes operativos y preventivos propios del fin de semana, garantizando la continuidad del servicio de policía, la atención de los requerimientos ciudadanos y la protección de la vida y el patrimonio de los ciudadanos.

El señor mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña, director general de la Policía Nacional de Colombia, destacó la capacidad institucional para acompañar eventos de talla internacional, mediante una planeación estratégica que integra el talento humano, la tecnología y las diferentes especialidades del servicio de policía, sin descuidar la seguridad cotidiana de los ciudadanos.

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La institución invita a los aficionados nacionales y extranjeros a disfrutar del espectáculo deportivo con pasión, responsabilidad y respeto, demostrando que las diferencias entre equipos nunca deben estar por encima de la sana convivencia.

Colombia recibe al continente con los brazos abiertos y una Policía Nacional comprometida con hacer de esta final una celebración segura, en la que el buen comportamiento de los aficionados sea el verdadero protagonista.

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Que ruede el balón, que se viva la pasión y que gane la convivencia.