Noche aciaga para el Bayern Munich: su estrella Harry Kane será baja varios meses tras lesionarse el tobillo izquierdo en el empate 1-1 en casa ante el modesto Colonia, este viernes en la 10ª jornada de la Bundesliga.

El Bayern sigue líder de la Bundesliga, ahora con 22 puntos, pero ve peligrar su posición porque el Borussia Dortmund (2º, 21) visita el sábado al colista Borussia Mönchengladbach.

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Pero más allá de la situación del equipo en la clasificación, la lesión de Kane es lo que disparó realmente las alarmas en el Allianz Arena.

Su entrenador Vincent Kompany, que regresaba este viernes después de un mes de baja médica por una meningitis que le llevó incluso a estar hospitalizado, confirmó después del partido a la televisión Sky que el delantero inglés estará de baja "meses" y no semanas.



"Habrá que ir a buscar las victorias de una manera diferente. Debemos mantener la calma y seguir buscando buenos resultados", señaló con resignación.

Momento de la grave lesión de Harry Kane. pic.twitter.com/XHFhQW8fbg — Paco García Caridad (@pacogcaridad) November 21, 2026

En la zona mixta, el director deportivo del Bayern, Max Eberl, explicó por su parte que Kane sufría un desgarro de la sindesmosis, una articulación fibrosa en el tobillo izquierdo.

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En un comunicado, el Bayern confirmó después el pronóstico de una baja para "varios meses".



Brown evita el naufragio

La lesión de Kane, de 33 años, se produjo hacia el minuto 15 de partido, cuando Olise envió desde la derecha un centro en busca del artillero inglés, que se encontraba en el segundo palo.

Kane intentó llegar al balón, pero se le adelantó el defensa suizo del Colonia Joël Schmied. Se hizo daño en esa acción y estuvo tendido en el césped, antes de levantarse y ponerse a caminar cojeando.

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Hizo entonces un gesto a su banquillo para pedir atención médica y después de la misma fue reemplazado en el minuto 20 por Tom Bischof.

En ese momento, el Bayern iba perdiendo por el gol del inglés Mikey Moore para el Colonia (14º) en el 12', aunque los bávaros pudieron equilibrar después el partido con un disparo desde fuera del área de Nathaniel Brown (37'), para establecer un 1-1 que ya no se movió hasta el pitido final.

El caso de Kane hace pensar inmediatamente en el de uno de sus compañeros de equipo, el marroquí Ismael Saibari, que se lesionó en la sindesmosis del tobillo derecho durante el Klassiker de finales de octubre ante el Borussia Dortmund. Fue operado y su ausencia se estimó entre tres y cuatro meses.



Susto con Olise

Además de Kane, el Bayern sufrió este viernes la lesión de Olise, en su caso con problemas en el pie izquierdo.

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Fue cambiado en el descanso, unos minutos después de haber recibido un golpe del rival Tom Krauss cuando intentaba una volea.

Olise abandonó el estadio apoyándose en muletas, pero Kompany intentó tranquilizar, asegurando que solo fue como "medida de precaución".

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Mostrándose más optimista en ese caso, el entrenador del Bayern confió en que Olise pueda estar en el entrenamiento del equipo el lunes, pensando en el desplazamiento a Lille, Francia, donde el campeón de Alemania juega el martes, en la quinta fecha de la Liga de Campeones europea.

El club habló por su parte de una simple contusión.



Oleada de lesiones

El ataque del Bayern se encuentra bajo de efectivos desde hace semanas, no solo por la ausencia de Saibari.

El alemán Serge Gnabry está fuera de la competición por un problema en el muslo izquierdo que no le permitirá jugar en principio en lo que queda de 2026 y el colombiano Luis Díaz está retomando la actividad física después de su lesión del pasado mes en los isquiotibiales.

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A ello se suma la ausencia del veterano arquero Manuel Neuer, que no reaparecerá hasta 2027, mientras que el defensa canadiense Alphonso Davies se lesionó jugando con su selección en la reciente ventana internacional.

La única noticia buena del viernes para Kompany fue el regreso de Jamal Musiala, que comenzó como suplente y entró en juego, sellando así su reaparición después del desgarro muscular sufrido en septiembre cuando defendía a la selección alemana.