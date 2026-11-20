La UEFA Nations League ya conoce los enfrentamientos que tendrá en los cuartos de final de su edición 2026-2027. El sorteo, realizado este viernes 20 de noviembre en Nyon, Suiza, determinó las cuatro llaves que definirán a las selecciones clasificadas al Final Four, instancia en la que se disputará el título del torneo europeo.

Ocho equipos continúan en competencia y buscarán avanzar a las semifinales en una serie que se jugará a doble partido durante la fecha FIFA de marzo de 2027. Entre los enfrentamientos sobresale el duelo entre España y Francia, dos selecciones que han protagonizado recientes encuentros decisivos en competiciones internacionales.

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Los cuartos de final también tendrán otros cruces de interés, como el de Inglaterra frente a Noruega, además de los compromisos entre Países Bajos y Portugal, y Alemania contra Bélgica.

Así quedaron los cruces de cuartos de final de la Liga de Naciones

El sorteo estableció los siguientes enfrentamientos para la ronda de los ocho mejores de la Liga de Naciones:



España vs. Francia: la selección española se medirá ante el combinado francés en una de las series más llamativas de esta instancia.

la selección española se medirá ante el combinado francés en una de las series más llamativas de esta instancia. Noruega vs. Inglaterra: los ingleses tendrán como rival al equipo noruego, en un enfrentamiento que también despierta interés por sus antecedentes recientes.

los ingleses tendrán como rival al equipo noruego, en un enfrentamiento que también despierta interés por sus antecedentes recientes. Países Bajos vs. Portugal : dos selecciones con experiencia en las instancias definitivas del certamen buscarán quedarse con uno de los cupos a semifinales.

: dos selecciones con experiencia en las instancias definitivas del certamen buscarán quedarse con uno de los cupos a semifinales. Bélgica vs. Alemania: los alemanes se enfrentarán a los belgas en una eliminatoria que pondrá frente a frente a dos equipos habituales protagonistas del fútbol europeo.

Cuartos de final de la Liga de Naciones.

Los partidos de ida se disputarán entre el 25 y el 27 de marzo de 2027, mientras que los compromisos de vuelta están programados entre el 28 y el 30 del mismo mes.

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De esta manera, cada selección tendrá dos oportunidades para conseguir la clasificación, con la ventaja de cerrar la serie como local para los equipos que terminaron primeros en sus respectivos grupos durante la fase de liga.

¿Cómo se jugarán las semifinales de la Liga de Naciones?

El sorteo también dejó establecido el camino que deberán recorrer las selecciones para llegar a la final. El ganador de la eliminatoria entre Países Bajos y Portugal se enfrentará al vencedor de España contra Francia.

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Por el otro lado del cuadro, el equipo que consiga superar el cruce entre Noruega e Inglaterra jugará ante el ganador de Alemania y Bélgica.

Esto significa que el camino hacia el título tendrá dos semifinales cuyos participantes se conocerán una vez terminen las eliminatorias de marzo. Los cuatro equipos que superen los cuartos de final conseguirán su clasificación al torneo definitivo.

¿Cuándo se jugará el Final Four de la Liga de Naciones?

La fase final de la UEFA Nations League 2026-2027 está prevista para junio del próximo año. Según el calendario establecido por la UEFA, el Final Four se disputará entre el 9 y el 13 de junio de 2027.

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Durante esos días se jugarán las dos semifinales, el partido por el tercer puesto y la gran final, que determinará cuál selección se queda con el trofeo de la competición.

Por ahora, la sede del torneo definitivo no ha sido confirmada. La UEFA deberá anunciar el escenario en el que se reunirán los cuatro clasificados para disputar los últimos compromisos de la temporada.