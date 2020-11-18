En vivo
Blu Radio  / Liga de Naciones

Liga de Naciones

  • Daniela Montoya celebra golazo con Colombia en la Liga de Naciones
    Daniela Montoya celebra golazo con Colombia
    Foto: AFP
    Fútbol

    Colombia se apodera del liderato de la Liga de Naciones Femenina tras ganarle a Ecuador

    Con un golazo de Daniela Montoya, la tricolor logró llevarse tres importantes puntos en condición de visitante y así ser líder invicto en la tabla de posiciones.

  • Selección Colombia Femenina.jpg
    Selección Colombia Femenina //
    Foto: AFP
    Fútbol

    Leicy Santos y Linda Caicedo lideran goleada de Colombia vs. Perú en Liga de Naciones

    La Tricolor femenina se alzó con el triunfo con el doblete de Santos y las anotaciones de Daniela Montoya e Ivonne Chacón, que pudieron ser más con el despliegue de la atacante del Real Madrid.

  • Jenni Hermoso
    Jenni Hermoso
    Foto: AFP
    Fútbol

    Jenni Hermoso no fue convocada por la selección de España: “Es la mejor manera de protegerla”

    Jenni Hermoso quedó fuera de la lista de las 23 jugadoras convocadas para estar en los dos próximos partidos de la selección de España.

  • España.jpg
    España
    Foto: AFP
    Fútbol

    España se consagró campeón de la Liga de Naciones tras vencer a Croacia en la tanda de penales

    España ganó la Liga de Naciones de la UEFA al imponerse en los penales 5-4 a Croacia.

  • Italia.jpg
    Italia
    Foto: AFP
    Fútbol

    Italia se quedó con el tercer puesto de la Liga de Naciones: venció 3-2 a Países Bajos

    Los goles de Federico Dimarco (6), Davide Fratessi (20) y Federico Chiesa (72) le dieron el bronce a Italia.

  • seleccion españa afp.jpg
    Selección España
    Foto: AFP
    Fútbol

    España elimina a Italia y enfrentará a Croacia en la fina de la Liga de Naciones

    Un gol en los últimos minutos de Joselu en la semifinal de la Liga de Naciones le dio el pase a España para disputar el título.

  • croacia modric afp.jpg
    Croacia en la Liga de Naciones
    Foto: AFP
    Fútbol

    Croacia, a la final de la Liga de Naciones luego de vencer en el alargue a Países Bajos

    La selección de Croacia contó con la destacada participación de Modric. El otro finalista de la Liga de Naciones se definirá este miércoles entre España y Italia.

  • 347478_Fútbol - imagen de referencia // Foto: AFP
    Fútbol - imagen de referencia // Foto: AFP
    Fútbol

    UEFA aprueba nuevos formatos para clasificatorios de Eurocopa, Mundial y Liga de Naciones

    El objetivo de la reforma, según la UEFA, es "ofrecer competiciones más atractivas y emocionantes dentro de las fechas existentes.

  • españa portugal morata foto afp.jpg
    Morata con la Selección España ante Portugal
    Foto: AFP
    Fútbol

    Morata salva a España y la clasifica a la Final 4 de la Liga de Naciones

    España tendrá la oportunidad de conquistar este torneo tras haber caído en la final de la última edición frente a Francia.

  • FRANCIA.jpg
    Francia cayó ante Dinamarca //
    Foto. AFP
    Fútbol

    ¿Crisis en Francia? Dinamarca golpeó y venció a los 'Blues' en la antesala de la Copa del Mundo

    Francia, a la que el triunfo croata la salva del descenso en la Liga de Naciones, cerró de forma gris una actuación deficiente que plantea algunas dudas de cara al Mundial.

