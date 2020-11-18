Blu Radio Liga de Naciones
Liga de Naciones
-
Colombia se apodera del liderato de la Liga de Naciones Femenina tras ganarle a Ecuador
Con un golazo de Daniela Montoya, la tricolor logró llevarse tres importantes puntos en condición de visitante y así ser líder invicto en la tabla de posiciones.
-
Leicy Santos y Linda Caicedo lideran goleada de Colombia vs. Perú en Liga de Naciones
La Tricolor femenina se alzó con el triunfo con el doblete de Santos y las anotaciones de Daniela Montoya e Ivonne Chacón, que pudieron ser más con el despliegue de la atacante del Real Madrid.
-
Jenni Hermoso no fue convocada por la selección de España: “Es la mejor manera de protegerla”
Jenni Hermoso quedó fuera de la lista de las 23 jugadoras convocadas para estar en los dos próximos partidos de la selección de España.
-
España se consagró campeón de la Liga de Naciones tras vencer a Croacia en la tanda de penales
España ganó la Liga de Naciones de la UEFA al imponerse en los penales 5-4 a Croacia.
-
Italia se quedó con el tercer puesto de la Liga de Naciones: venció 3-2 a Países Bajos
Los goles de Federico Dimarco (6), Davide Fratessi (20) y Federico Chiesa (72) le dieron el bronce a Italia.
-
España elimina a Italia y enfrentará a Croacia en la fina de la Liga de Naciones
Un gol en los últimos minutos de Joselu en la semifinal de la Liga de Naciones le dio el pase a España para disputar el título.
-
Croacia, a la final de la Liga de Naciones luego de vencer en el alargue a Países Bajos
La selección de Croacia contó con la destacada participación de Modric. El otro finalista de la Liga de Naciones se definirá este miércoles entre España y Italia.
-
UEFA aprueba nuevos formatos para clasificatorios de Eurocopa, Mundial y Liga de Naciones
El objetivo de la reforma, según la UEFA, es "ofrecer competiciones más atractivas y emocionantes dentro de las fechas existentes.
-
Morata salva a España y la clasifica a la Final 4 de la Liga de Naciones
España tendrá la oportunidad de conquistar este torneo tras haber caído en la final de la última edición frente a Francia.
-
¿Crisis en Francia? Dinamarca golpeó y venció a los 'Blues' en la antesala de la Copa del Mundo
Francia, a la que el triunfo croata la salva del descenso en la Liga de Naciones, cerró de forma gris una actuación deficiente que plantea algunas dudas de cara al Mundial.