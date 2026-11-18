La lesión de Gustavo Puerta durante el amistoso de la Selección Colombia frente a Chile generó preocupación por la posibilidad de que el mediocampista sufriera un daño grave en su rodilla izquierda. Sin embargo, los primeros reportes médicos conocidos apuntan a un panorama más favorable: el futbolista no tendría comprometidos los ligamentos, por lo que, en principio, no necesitaría una intervención quirúrgica.

El periodista Julián Capera reveló en Blog Deportivo que el jugador tendría un esguince o una fisura en la zona afectada.

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La acción ocurrió en el minuto 39 del primer tiempo, cuando Puerta intentó disputar la posición con un rival y terminó realizando un movimiento desafortunado con su rodilla izquierda, luego de que César Maldonado se llevara su pie de apoyo. El dolor fue evidente desde el primer momento: el volante cayó al césped, golpeó el campo con las manos y se cubrió el rostro mientras lloraba. Debido a la gravedad de sus gestos, las primeras imágenes hicieron temer una ruptura de ligamentos que pudiera dejarlo varios meses fuera de las canchas.

De acuerdo con lo comentado en la emisora, los exámenes iniciales descartaron, al menos hasta ahora, una ruptura ligamentaria. Esto representa un alivio para el jugador y para el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo, teniendo en cuenta que una lesión de este tipo habría podido requerir cirugía y un proceso de recuperación considerablemente más largo. Aunque todavía deberá seguir un tratamiento y permanecer bajo observación, la información apunta a que su rodilla podría recuperarse mediante un proceso de cicatrización natural.



Tiempo de incapacidad

El tiempo estimado de recuperación estaría entre 45 y 60 días, periodo en el que Puerta tendría que cumplir con reposo, terapias y posteriormente trabajos de fortalecimiento para recuperar la estabilidad y movilidad de la articulación. En ese escenario, el mediocampista no volvería a competir durante lo que resta de 2026, pero podría comenzar a reincorporarse a la actividad futbolística a principios del próximo año, siempre que su evolución sea favorable y el cuerpo médico lo autorice.

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La noticia supone un respiro para Gustavo Puerta, quien a sus 22 años afrontaría un proceso de recuperación sin la complejidad que inicialmente se temía.

Sin embargo, se espera un pronunciamiento oficial de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) o de su club en Grecia, el Olympiacos.