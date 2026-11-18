El equipo técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) culminó su visita a Colombia y mostró su apoyo a la Ley de Rescate Económico presentada por el Gobierno al Congreso, con la que busca frenar el crecimiento de la deuda pública y fortalecer las finanzas del país, entre otros.

"La Ley de Rescate Económico propuesta por el gobierno es un paso importante en la dirección correcta. El proyecto de ley contempla un amplio paquete de medidas con las que se busca racionalizar el gasto público, reducir las rigideces presupuestarias, mejorar la eficiencia y la progresividad del sistema tributario, y fortalecer las instituciones fiscales y la transparencia", expresó el jefe de la misión del FMI en Colombia, Ding Ding.

Publicidad

El Gobierno colombiano apeló en septiembre pasado al Artículo IV del convenio constitutivo del FMI, que indica que este organismo mantiene conversaciones bilaterales con sus miembros todos los años para recabar información económica y financiera y analizar con las autoridades la evolución del país y sus políticas económicas.

Esto ocurrió luego de que el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, pintara un panorama más bien sombrío de las cuentas públicas y apelara al FMI para enfrentar este problema.



Ley de rescate económico

El Gobierno presentó al Congreso un proyecto de Ley de Rescate Económico que busca frenar el crecimiento de la deuda pública, fortalecer las finanzas del país e incentivar la inversión privada.

Sin embargo, varios sectores han cuestionado este proyecto por considerarlo contrario a la economía de la población.

Publicidad

Uno de ellos fue el líder de la oposición, excandidato presidencial y senador Iván Cepeda, quien aseguró que la propuesta gubernamental afecta "severamente" a los ciudadanos.

En esa línea, el presidente del Congreso, Honorio Henríquez, del partido derechista Centro Democrático, manifestó que no apoyará la propuesta como la presentó el Gobierno, porque si bien es una ley necesaria, "los colombianos no aguantan un impuesto más".

Publicidad

De hecho, el presidente afirmó el domingo pasado que su Gobierno "no impondrá IVA a los productos de la canasta familiar" y que este proyecto de ley aún está "en construcción".

En ese sentido, Ding Ding - que lideró el equipo que visitó el país entre el 3 y 13 de noviembre pasados- señaló que el "tamaño total del ajuste propuesto" en la Ley de Rescate Económico "ofrece una base sólida para estabilizar la deuda pública".

"Colombia tiene un largo historial de resiliencia económica respaldado por instituciones sólidas, un banco central independiente, un tipo de cambio flexible y un sistema financiero resiliente. Estas fortalezas proporcionan una base sólida para que el país aborde los desequilibrios macroeconómicos y de política económica heredados", agregó el experto.

Publicidad

El Gobierno nuevo recibió el pasado 7 de agosto una economía con un déficit fiscal equivalente al 6,4 % del PIB en 2025 y una deuda pública en el 60,5 % del producto interno bruto (PIB), una tasa récord.

"El terremoto de agosto ha agravado estos desafíos al generar importantes necesidades de reconstrucción en un momento en que el margen de maniobra fiscal ya es reducido", añadió Ding Ding.

Publicidad

Igualmente dijo que "la misión acoge favorablemente el firme compromiso de las autoridades en aras de reforzar la estabilidad macroeconómica, restablecer la sostenibilidad fiscal y consolidar las bases para un crecimiento impulsado por el sector privado".