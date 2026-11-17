La Lotería del Tolima juega este martes 17 de noviembre de 2026 su sorteo número 4196, una nueva oportunidad para que los participantes puedan ganar el premio mayor de $3.500 millones y los diferentes premios secos que ofrece este tradicional juego de azar.

El sorteo está programado para las 10:30 p. m. en Colombia. El premio mayor de $3.500 millones fue para el número XXXX de la serie XXX.

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Resultados del último sorteo de la Lotería del Tolima

Los resultados del sorteo 4196 correspondiente al 17 de noviembre de 2026:

Los participantes deben comprobar tanto el número como la serie de sus billetes para establecer si obtuvieron alguno de los premios.



¿A qué hora juega la Lotería del Tolima hoy?

El sorteo 4196 de la Lotería del Tolima está programado para este martes 17 de noviembre de 2026, a las 10:30 p. m., hora colombiana.

La programación habitual contempla los sorteos los lunes a las 10:30 p. m., aunque el calendario puede presentar modificaciones. Para esta semana, la entidad estableció el martes como fecha de realización.

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¿Cómo reclamar los premios de la Lotería del Tolima?

El billete completo de la Lotería del Tolima tiene un costo de $12.000 y está compuesto por tres fracciones de $4.000 cada una.

Los interesados pueden adquirirlo en los puntos Gana Gana y en más de 10.000 establecimientos de venta distribuidos en diferentes zonas del país, incluidos puntos de Efecty, Gelsa y Codesa.

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En caso de resultar ganador, el participante debe presentar el billete o la fracción correspondiente, en formato físico o virtual, en las instalaciones de la Lotería del Tolima o en la agencia distribuidora donde fue comercializado el número.

Por su parte, los premios por aproximaciones pueden reclamarse directamente con el lotero o en la agencia distribuidora correspondiente.