¿Captura de 'Primo Gay' fue ilegal? Explican implicaciones del "careo" con el presidente

Luego de la legalización de la captura de alias 'Primo Gay', causó revuelo la decisión que tomó un juez de compulsar copias para que se examine las supuestas “expresiones totalmente despectivas” que usó el presidente Abelardo De La Espriella cuando confrontó al delincuente.

Hay que recordar que en el video publicado por el mandatario se ve diciéndole al cabecilla del Clan del Golfo expresiones como: "porquería, asesino, despreciable, basura o miserable", palabras que, según el juez, afectaron la dignidad humana del capturado.

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Sin embargo, hay otras declaraciones del presidente, que fueron divulgadas por el Ministerio de Defensa, y que también habrían entrado en consideración de las pesquisas que se le pidió realizar a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

"Semejante asesino. ¿Cómo estás? Asustado, ¿verdad? Oye lo que te digo, te voy a mandar para Estados Unidos para que te pudras en una cárcel en los Estados Unidos. Y a tu mamá, que es una delincuente, y a tus hermanas las voy a hacer sacar de la domiciliaria que compraron y las voy a llevar también a una cárcel", indicó el presidente.



El video, que rápidamente se hizo viral en redes sociales y que ahora tiene en problemas al mandatario, habría sido el detonante para que alias 'Primo Gay' por poco quedara en libertad según se ha podido conocer desde la capital de Antioquia.

El abogado penalista, Santiago Trespalacios, dio a conocer algunos de los puntos por lo que considera, desde su profesión, que lo que ha hecho el mandatario en varios momentos podría afectar el proceso con las personas capturadas y llevadas ante el presidente.

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"Por la manera como se exhibe a esta persona como culpable, sin todavía haber sido hallado como tal, porque su exhibición compromete seriamente su dignidad al ser usado únicamente como un medio en esa escena y como un instrumento de la propaganda estatal", explicó el abogado.

Además, se debe recordar que no solo son investigadas las palabras del presidente, sino que también la Procuraduría General de la Nación deberá establecer si es necesaria la identificación de funcionarios públicos que habrían ordenado la exhibición de los capturados en Briceño, Antioquia.