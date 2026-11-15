En Donmatías alertan por posible activación de plan pistola tras captura de 'Primo Gay'

Luego de la captura de alias 'Primo Gay' en el Norte antioqueño, la preocupación se ha apoderado de esta zona del departamento debido a las posibles retaliaciones del Clan del Golfo, mismas que ya se habrían hecho presentes en el municipio de Donmatías.

El alcalde Javier López expresó su preocupación por las amenazas del Clan del Golfo contra integrantes de la Policía Nacional, esto luego de que fueran advertidos sobre la posible implementación de un plan pistola contra los uniformados.

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Ante esta situación, las autoridades locales reforzaron las medidas de vigilancia y permanecen en alerta frente a cualquier eventualidad, tanto en la zona urbana como rural.

"Se nos presentó una amenaza a las estaciones de Policía donde se decretaba el plan pistola. Fue comunicado y notificado la estación de Policía y hemos estado pues atentos a cualquier situación", indicó López.



Según explicó el mandatario, aunque no se ha identificado una presencia militar del Clan del Golfo en Donmatías, sí existen amenazas que mantienen en preocupación a las autoridades y, especialmente, a los integrantes de la fuerza pública.

López indicó que la presencia de este hombre en la región habría generado afectaciones en varios corredores viales, por lo que consideró su captura como un logro significativo para las autoridades y las comunidades.